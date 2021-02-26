Özal’ın doktorunun mirasını, kızı reddetti

26 Şubat 2021 Cuma, 14:34

Türkiye’nin ilk beyin cerrahlarından, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın doktoru olan Cengiz Aslan (72), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 31 Ocak günü yaşamını yitirdi. Aslan’ın cenazesi, 2008’de henüz 30 yaşındayken yaşamını yitiren oğlu Alp Nezih Aslan’ın yanına defnedildi.

Baba Aslan’ın cenazesinin toprağa verildiği saatlerde, Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dikkat çeken bir dava açıldı.

Davacı konumda, Aslan’ından geriye kalan mirasın dörtte üçünü alma hakkına sahip olan kızı Suzan Aslı Aslan Korur (47) yer aldı. Dava dilekçesinde, Korur’un, babasının mirasını reddettiği belirtildi.

1 Şubat günü açılan davaya, ilerleyen günlerde ikinci bir dilekçe daha verildi. İkinci dilekçede ise, Korur’un iki çocuğunun da mirası reddettikleri, 18 yaşın altındaki Korur kardeşler için ise Av. Kezban Hatemi’nin kayyum olarak atanması talebinde bulunuldu.

ALACAKLI HACİZ KOYDU

Davanın açılmasının nedenin ise, Aslı Aslan Korur’un 12 yıl önce evlendiği eşi Can Korur’un piyasaya olan borçların olduğu öğrenildi. Anılan borç nedeni ile Korur çifti hakkında devam eden bir “dolandırıcılık” davası da bulunuyor.

Çift hakkında, 370 bin lira veren İzmirli reklâmcı Murat O.’nun parasını ödemedikleri için 5 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sürüyor. Bu arada, Murat O.’nun avukatı, baba Aslan’ın ölümünden 10 gün sonra, kendisinden geriye kalan çok sayıda gayrimenkul ile 2 otomobile haciz koydurdu.

YALI DAİRESİ DE VAR ARSA DA

Baba Aslan’ın ölümü sonrası, yasal mirasçı olarak eşi ve kızı kaldı. Yasaya göre, mirasın dörtte biri eşine, dörtte üçü ise kızına kalıyor. Ancak, kızı mirası reddettiği için tüm miras anneye kalacak. Böylece, alacaklıların, baba Aslan’dan kalan varlıkları yönelik herhangi bir haciz durumunun da önüne geçilmiş olacak. Edinilen belgelere göre Aslan’dan geriye 2 otomobilin yanı sıra Bakırköy’de yalı dairesi, Avcılar Hoşdere’de üç parsel arsa, Bodrum’da bir arsa, Silivri’de bulunan çok sayıda daire kaldı. Söz konusu varlıkların değerinin 10 milyonu aştığı tahmin ediliyor.