Ozan Güven aylar sonra sessizliğini bozdu!

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:13

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarıyla 2021 Ocak ayında hakim karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Ozan Güven, aylar sonra ilk kez konuştu.

Levent'teki evine motoruyla gelen Ozan Güven'e darp iddialarıyla ilgili sorulan soruya, "Konu yargı sürecindedir, sabırla yargı sürecini bekleyelim" demekle yetindi.

'BABİL' SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

TV 100’ün haberine göre; Güven reklam afişlerinin kaldırılması ve Babil dizisinden de gönderildiği iddialarıyla ilgili sorulara ise sadece “Çok teşekkür ederim kolay gelsin” cevabını verdi ve daha sonra evine giriş yaptı.

Ozan Güven'in evinin her köşesinin kapalı olması ise dikkatlerden kaçmadı.