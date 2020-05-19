Ozan Kabak’tan anlamlı 19 Mayıs mesajı
Alman ekibi Schalke 04’te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı.
Alman ekibi Schalke 04’te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı.
Milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünlerde değişmeyen nadir şeylerden biri de milli bayramlarımızın verdiği ortak coşku. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Hemen kayda aldılar! 'Şeytan mantası' böyle görüntülendi
- Atatürk'ü gören Resmiye Nine 19 Mayıs'ı kutladı
- Aydınlık yarınların umut kaynağı
- Evinde uyuşturucu bulundu, ağlayarak eşinden af diledi
- Otomobilin lastiğini değiştirirken öldü
- Yarışmaya damga vuran Sabri Sarıoğlu sorusu
- Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı anı kamerada
- Sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını
- Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 mayıs töreni
- Başkan Mutlu’dan duygulandıran video