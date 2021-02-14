Özdağ’ın hedefinde o isimler var

14 Şubat 2021 Pazar, 15:14

İYİ Parti'den ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya istifa çağrısında bulundu.

Özdağ, "Prof. Dr. Bahadır Erdem'in İyi Parti'den bir an önce istifa ederek İyi Parti'ye yapabileceği tek katkıyı yapmasını bekliyorum.Yanında akrabası Türkiyeli Buğra Kavuncu'yu götürmesi büyük hizmet olacaktır. Bu ikilinin Türk milliyetçisi olduğunu söyleyenlerin zeka veya ahlak sorunu var" ifadesini kullandı.

Özdağ'ın paylaşımından kısa süre sonra Erdem, "Hayatta en büyük hainler hep içerden çıkar" tweetini paylaştı.