Özel görüntülerini arkadaşlarına yollayan eski eşinden şikayetçi oldu
Mersin'de Nida Nur Yıldız, 5 ay evli kaldığı B.E. hakkında, özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Sosyal medyada eski eşiyle ilgili paylaşımlar yapan Yıldız'a kullanıcılar mesajla destek verdi.
Kentte esnaflık yapan B.E. ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eşi B.E., boşanma aşamasındayken iddiaya göre görüntüleri arkadaşlarıyla sohbet uygulamasındaki bir gruba yolladı. Kendisine gelen mesajlardan sonra harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu evliyken yaşadığı evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yıldız, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde duyurdu;
"08.09.2018 tarihinde evlendiğim B.E'den 10.01.2019 tarihinda boşandım. Boşandıktan bir kac ay sonra eski eşimin yakin arkadaşı V.Ö tarafından arandım ve eski eşimin özel goruntulerimi cektigini ve whatsap gruplarina attigini soyledi"
08.09.2018 tarihinde evlendiğim B.E'den 10.01.2019 tarihinda boşandım. Boşandıktan bir kac ay sonra eski eşimin yakin arkadaşı V.Ö tarafından arandım ve eski eşimin özel goruntulerimi cektigini ve whatsap gruplarina attigini soyledi+— nidanuryildizzz (@Dorassfer) July 12, 2020
SOSYAL MEDYADA DESTEK BULDU
Olay sonrası sosyal paylaşım sitelerinden yaşadıklarını paylaşan Yıldız'a, kullanıcılar mesajlarıyla destek verdi. Kamuoyundan destek isteyen Yıldız, paylaşımının altında, "Bu benim onur ve şeref mücadelemdir. Yanımda duran herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
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