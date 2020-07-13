Özel görüntülerini arkadaşlarına yollayan eski eşinden şikayetçi oldu

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:55

Kentte esnaflık yapan B.E. ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eşi B.E., boşanma aşamasındayken iddiaya göre görüntüleri arkadaşlarıyla sohbet uygulamasındaki bir gruba yolladı. Kendisine gelen mesajlardan sonra harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu evliyken yaşadığı evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yıldız, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde duyurdu;

"08.09.2018 tarihinde evlendiğim B.E'den 10.01.2019 tarihinda boşandım. Boşandıktan bir kac ay sonra eski eşimin yakin arkadaşı V.Ö tarafından arandım ve eski eşimin özel goruntulerimi cektigini ve whatsap gruplarina attigini soyledi"

08.09.2018 tarihinde evlendiğim B.E'den 10.01.2019 tarihinda boşandım. Boşandıktan bir kac ay sonra eski eşimin yakin arkadaşı V.Ö tarafından arandım ve eski eşimin özel goruntulerimi cektigini ve whatsap gruplarina attigini soyledi+ — nidanuryildizzz (@Dorassfer) July 12, 2020

SOSYAL MEDYADA DESTEK BULDU

Olay sonrası sosyal paylaşım sitelerinden yaşadıklarını paylaşan Yıldız'a, kullanıcılar mesajlarıyla destek verdi. Kamuoyundan destek isteyen Yıldız, paylaşımının altında, "Bu benim onur ve şeref mücadelemdir. Yanımda duran herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.



