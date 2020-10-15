Özel'den Erdoğan'ın TTB'yi hedef alan sözlerine sert tepki

15 Ekim 2020 Perşembe, 14:19

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

“Pandemi önlemlerine iktidar partisinin il kongrelerinde, ilçe kongrelerinde uyulmuyor. Meclis'in pandemi bahanesiyle haftada çalışmasını dayatıyorlar. Milletin bu kadar çok sorunu varken, Meclis'i tepki kanunlarıyla meşgul ediyorlar. Bu hafta bütçe tekniğini değiştiren, Meclis'e dayatma olarak getirilen kanuna direneceğimizi söyledik. Enis Berberoğlu kararı da buna tuz biber oldu. CHP içtüzüğün verdiği yetkileri kullanarak, kamu mali yönetimi hakkındaki kanuna direniyor. Dün de Meclis'te CHP, salonda milletvekillerinin 3'te birinin olup olmadığının denetimini yaptı. Salonda AKP ve MHP'nin ulaşabildiği sayı ilk başta 50'nin sonra 180'nin altındaydı.

‘KANUNA GÖRE DEĞİL, SARAY'A GÖRE HAZIRLAMIŞLAR’

Bu kanunun bir dayatma olduğunun farkındayız. Cumartesi bütçe gelecek, bütçeyi dün akşam çıkarmak istedikleri kanuna göre hazırlamışlar. Bütçe yürürlükteki kanuna göre değil, Saray'a göre hazırlamışlar. Alt detayların görünmemesi için, köprü geçiş ücretleri gibi maliyetlerin görünmemesi için hazırlamışlar. Biz direndikçe sinirleri tepede. Bütçe hakkı milletin hakkıdır.

BARO SEÇİMLERİ

İdare Mahkemesi'nin kararına göre baroların seçimlerinin ertelenmesi kanuna aykırıdır. Süleyman Soylu genelge yazmış, "Yapamazsınız." diye. Niye? Saray'ın emir kulunun orada oturabilmesi için. Baroların yapısını değiştirdiler, çoklu baro kuracaklardı. Ama bu iş avukatların vicdanından döndü.

AYM KARARI

AKP Genel Başkanı dün, bir alt mahkemenin Anayasa'yı hiçe sayan kararına kılıf uydurmaya çalıştı. Daha önce de Şahin Alpay kararı var, diyor. Şahin Alpay hakkında öyle bir karar var doğru ama sonra verilen bir karar daha var onu neden görmüyorsun? Dün kanıt diye söylediği Şahin Alpay kararı, Anayasa Mahkemesi'nin kararını onaylayan, örnek bir karar.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Mutfak masraflarında müsrifler. Milletin adını duymadığı çaylar, kurabiyeler var. Önüne geleni danışman yapıyor, onun maaşlarında müsrifler. Dün yazmışlar promptera konuşuyor: ‘Gelişmiş ülkelerde hiç erken seçim dedikodusu duyuyor musunuz? Bu kabile devletlerine özgüdür’ Bazen erken seçim oluyor. Siz bunu yaparsanız her gün erken seçim konuşulacak, dedim. Her gün seçim konuşuyoruz. Ülkeyi getirdiğin durum bu. Gelişmiş ülkelerde parlamenter sistem var, sen terk ettin. Gelişmiş ülkelerde hukukun üstünlüğü var sen terk ettin. ‘Kabile devletlerinde olur’ diyor. Allah'tan kork, kabile devletlerinde reis olur. Reis oturur, hadi seçim de bakalım, kafanı vurur. Millet açlıktan, yoksulluktan kırılıyor o yüzden seçim diyor. Ama reis oturmuş kabile devletinde, 'Seçim meçim yok.' diyor. Kabile devletinde reise bir şey olursa yerine damadı ya da oğlu geçer. Tanıdık geldi mi? Kabile devletinin itirafıdır. Kabile devletinde güven oyu yoktur, kabile devletinde sözlü soru yoktur. Bu kabile devleti tartışması tam zamanında denk gelmiştir.

Türkiye'nin en hızlı seçimi 7 Haziran - 1 Kasım 2015 seçimleridir. AK Parti tek başına hükümet kuramamış. Tayyip Erdoğan koalisyona karşı. Devlet Bahçeli muhalefetin tüm koalisyon ihtimallerini tıkıyor. Kim başta? Recep Tayyip Erdoğan. 24 Haziran 2018 Bahçeli'nin çağrısı, Erdoğan'ın onayıyla seçim. Hep geçmişi kötülüyor ya. 60 ile 80 arası hiç erken seçim olmamış. Senin sözüne göre Türkiye 1960 ile 1980 arasında gelişmiş ülkeymiş.

TTB TEPKİSİ

Diyor ki, 'Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar TTB'nin başına geçebiliyor?' Ona sorarlar: Ne zamandan beri terörle içi içe olanlar hapishanede değil de, dışarıda geziyor? 2 dönem önce bir açıklamalarından ötürü hepsini toplattırdı, kimse suçlu bulunmadı. Bazılarını meslekten attı, Anayasa Mahkemesi hak ihlali verdi. Mahkemeden beraat etmişler işte. Bu da kabile devletinin başka bir örneğidir. Terörle iç içe olmaktan ne anlamalıyız? PKK terör örgütünün başına olduğu bilinen birine, 'Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin.' diye mülakat alıp, devletin ajansına okutanlar terörle iç içe değil, ama doktorlar terörle iç içe. TRT'nin mikrofonunu Osman Öcalan'a yollayacaksın, bu terörle iç içe olmayacak. Hiç olmazsa susun. İstanbul'da seçmen size boşu boşuna fark yedirmedi.