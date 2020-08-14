Özgül Abla mucizesi

14 Ağustos 2020 Cuma, 09:43

İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde hemşire olarak çalıştıktan sonra emekli olan Özgül Gedikli, boş arazide çocukların şişe içerisine benzin koyarak molotof kokteyli yapmasına şahit oldu. Yaşları 5 ile 18 arasında olan çocuklarla sohbet etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Pes etmedi ve 10 gün boyunca iş çıkışı bölgeye giderek çocuklarla tek tek iletişim kurdu. İlk olarak onlara bir futbol topu alarak takım kurmalarına ve futbol oynamalarına yardımcı oldu. Ardından onlarla arkadaş olarak, birer suça karışmış çocuk değilde, sporcu, tiyatrocu ve eğitim alan çocuklar olması için kolları sıvadı.

Aralarında uyuşturucu kullanan ve suça eğilimli, sabıkalı ve aileleri dağılmış çocuklara ilk başta boş arazide eğitimler verdi. Daha sonra, bir spor salonu ile anlaşarak spor yapmalarına yardımcı oldu.

2013 yılında Buca Gediz semtinde, Çocukları, Kadınları, Aileleri Koruma Spor Kulübü’nü (ÇOVAK) hayata geçirdi. 30 ile başlayan çocuk sayısı kısa sürede yüzlere ardından da bine ulaştı. Şu anda aralarında kızlarında bulunduğu bine yakın çocuk, spor, tiyatro, halkoyunları, bale, müzik ve sanat eğitimi alıyor.

ÇOCUKLARI BULUŞTURDU

Her şeyin çocukları boş arazide görmekle başladığını ifade eden Özgül Gedikli, “Küçük çocukların molotof kokteyli hazırlayıp atmasını gördüğüm zaman çok üzüldüm ve bir şey yapmam gerekli olduğuna karar verdim. Onların topluma yararlı birer çocuk olmaları gerektiğini düşündüm ve el attım. Yanlarına gidip konuşmak istedim ama beni terslediler. Bir hafta sonra bir top alarak onlarla iletişim kurdum, arkadaş olduk. Sonra zaten bana güvendiler. Şimdi koca bir aile olduk. Birer suçlu değil, topluma yararlı bireyler olacağına emindim ve başardım. Onlar bizim geleceğimiz. Eğitim alarak büyüyen çocukların aralarında, devlet memuru, avukat, öğretmen, sporcu öğrenciler var. Benim en büyük mutluluğum bu. Çocukların aileleri de bana destek verdi. Şimdi, hep beraber sanat ve spor dallarıyla ilgileniyorlar. Hepsinin birer amacı, hedefi, başarısı ve hikâyesi var. Ne kadar suça eğilimli ve suça karışmış çocuğu sokaktan kurtarırsam o kadar mutlu oluyorum” diye konuştu. Çocuklara eğitimlerini kendi olanaklarıyla verdiklerini, kiraladıkları salonun satılmasıyla yer arayışı içerisine girdiklerini belirten Gedikli, “Kulüp olarak bütçemiz yok. Spor salonlarında basketbol eğitimleri veriyoruz. Ancak, dernek binamız 9 ay önce satıldı ve şu an tiyatro, sanat, el becerileri ve dersi veremiyoruz. Eşyalarımız depoda, çocuklar mağdur, yüzlerce çocuk eğitim almadan evde oturuyor. Bu çocukların dağılmaması gerekiyor, onlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Belediyeler ve STK’lerden çocuklarımız için yer tahsis edilmesini istiyoruz” dedi.