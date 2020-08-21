Özgür Demirtaş'ın 'müjde' paylaşımına Bakan Varank'tan tepki
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Bakanı Mustafa Varank, Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili yorum yapan Profesör Özgür Demirtaş'a tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjdeyle ilgili Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Demirtaş'ın ''Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor...'' mesajını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Bakanı Mustafa Varank alıntılayarak "Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor..." dedi.
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