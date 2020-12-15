Özgür Özel: Varlık Fonu denetimden kaçırılmak mı isteniyor?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, mevzuata göre ekim ayı içinde yapılması gereken Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin denetim raporlarının henüz TBMM Başkanlığı’na sunulmadığını belirterek, “Bu gecikme Varlık Fonu’nun denetimden kaçırılmak istendiği yorumlarını kuvvetlendirmektedir. Varlık Fonu olmak yerine Borçlanma Fonu’na dönüşen bir paralel Hazine ile karşı karşıyayız" dedi.
CHP’li Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; Türkiye Varlık Fonu’nun 2019 yılına ait mali tablo ve faaliyetlerinin Ekim 2020’de denetlenmesi gerekirken kanunda belirtilen zaman dilimi içinde Plan ve Bütçe Komisyonu’na ulaştırılmadığını ve denetiminin yapılamadığını söyledi.
PARLAMENTOYA OLAN GÜVEN SARSILIYOR
Özel, “Fonun kanunen Ekim 2019’da yapılması gereken 2018 yılı denetimi de ancak Haziran 2020’de yapılabilmiştir. Tüm bu gelişmeler Türkiye Varlık Fonu’nun denetimden kaçırıldığı yorumlarına neden olmaktadır. Rejime kasteden anayasa değişikliğiyle birlikte TBMM’nin denetim işlevinin aşındırıldığı ortadadır. Ancak ilgili mevzuatta yeri olan denetimlerin dahi yapılamıyor olması, parlamentoya olan güveni de sarsmaktadır” dedi.
BORÇLANMA FONU’NA DÖNÜŞEN PARALEL HAZİNE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ
Özel, raporun TBMM’ye neden gelmediğinin, bu gecikme nedeniyle TBMM Başkanlığı’nın bir girişimde bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulmasını ve TBMM’nin saygınlığının korunmasını talep etti. Özel, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede de “Bu gecikme, Varlık Fonu’nun denetimden kaçırılmak istendiği yorumlarını kuvvetlendirmektedir. Varlık Fonu olmak yerine Borçlanma Fonu’na dönüşen bir paralel Hazine ile karşı karşıyayız. Son dönemdeki tartışmalı satışlar da düşünüldüğünde raporun geciktirilmesinin bir alışkanlık haline getirildiği görülmektedir. Saray rejiminin hesap vermekten ne kadar imtina ederse etsin, kanuni zorunluluklarının yerine getirilmesinin takipçisi olacağız” dedi.
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