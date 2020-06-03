Özgür Özel'den Fahrettin Altun'a çok sert anket tepkisi

03 Haziran 2020 Çarşamba, 23:13

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı ve AKP'nin aleyhine çıkan anketlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdüğü sosyal medya paylaşımına tepkiler art arda gelmeye başladı.

Özel'e ilk yanıt Avraysa Araştırma Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özkiraz'dan geldi. Özkiraz, Altun'a anket şirketlerinin finansörlerini açıklama çağrısında bulundu.

Özkiraz'ın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel de çok sert bir mesaj paylaşarak Altun'un atanmış bir bürokrat olduğunu hatırlattı.

Özel şu ifadeleri kullandı: "Anketlerde buz gibi eriyen saray rejimi çareyi anketleri ve anket şirketlerini karalamakta bulmuş! AKP seçmeni bir buzdağından kütlelerin kopuşu gibi partiyi terk ediyor. Telaşları bundan! Anketler siyasetin işi atanmış Fahrettin sen nereden çıktın, yine rolünü büyütüyorsun :))





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