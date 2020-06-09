Özgür Özel'e TBMM'de yumruklu saldırı

09 Haziran 2020 Salı, 23:47

TBMM 'de AKP ve MHP'nin, muhalefete karşı tavırları fiziki saldırı boyutuna ulaştı. İktidar blokunun hedefindeki son isim CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel oldu. TBMM TV'deki yayından takip edildiği kadarıyla, mecliste mahalle bekçileri kanunu görüşülürken, CHP'li vekiller Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto amacıyla yavaş oy kullanma eylemi yaptılar.

MHP'lilerin Devlet Bahçeli'nin "uzun süre bekletildiği" gerekçesiyle CHP'ye karşı yoğun tepki gösterdiği görüldü. Daha sonra AKP'den muhalefetin söz hakkını engelleyen bir girişim geldi. AKP'nin bu tavrını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması ise MHP'liler tarafından engellenmeye çalışıldı. Özel'e MHP'li bir vekil tarafından yumruklu saldırı düzenlendiği bildirildi.

Mecliste tansiyonun yükselmesi ve saldırı görüntüleri üzerine oturuma ara verildi.