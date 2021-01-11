Özlü, '3. dalga' uyarısı yaptı: Hazırlıklı olmalıyız

11 Ocak 2021 Pazartesi, 13:13

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandemide 'üçüncü dalga'nın beklendiği uyarısında bulundu.

Katıldığı bir TV programında değerlendirmelerde bulunan Özlü, ilk olarak İngiltere’de görülen ve yüzde 70 daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyona uğraşmış koronavirüs vakalarına dikkat çekerek “İngiltere bazlı olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yeni mutasyonlu virüsle birlikte vaka artışları ortaya çıkmaya başladı. Yani yeni 3. dalga bekleniyor. Bu bakımdan üçüncü dalgaya hazırlıklı olunması lazım. Bu bakımdan üçüncü dalga açısından mesafeye ve sosyal izolasyona temizliğe dikkat edilmesi lazım. Yeni mutasyonla ilgili önümüzü göremiyoruz. Zor durumla karşılaşacağımızı öngörmek çok zor şu anda. Takip ediyoruz, umarım bu kontrolsüz artışların dünyanın diğer ülkelerinde tekrarlanmaz” dedi.

Türkiye'de alınan tedbirlere ilişkin de konuşan Özlü, “Tedbirlere devam edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Gerçekten alınan tedbirler işe yaradı. Salgında önemli ölçüde irtifa kaydedildi yani düşme kaydedildi. Vaka sayılarımızla hastane doluluk oranımızda azaldı. Bu aslında yaptığımı işin işe yaradığını tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.



