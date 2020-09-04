Öztrak: Bu insanlara Erdoğan ve çevresi cesaret veriyor

04 Eylül 2020 Cuma, 14:48

CHP Parti sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanan tarikat şeyhi Fatih Nurullah ile ilgili haberlere erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. "İslami bir devlet olsun diyen bir din bezirganı çocuk tacizi nedeniyle tutuklandı. Bu insan müsveddesi AKP protokolünde baş köşelerde yer alıyor" diyen Öztrak, Sahte şeyhleri ağırlayan, keşke Yunan kazansaydı diyenlere saygıda kusur etmeyen Erdoğan ve çevresi bu tiynetteki insalara açıkça cesaret veriyor. Yargı da bu rezilliği yapanı değil duyuranları cezalandırmaya kalkıyor. Halkın gerçekleri öğrenme hakkı engelleniyor" diye konuştu.

Öztrak'ın konuşmasından satır başları;

Bilim Kurulu'nun adı var kendi yok. Bilim Kurulu'nun alınan kararlarda rolü yoksa neden kuruldu?

Ak Parti sözcüleri herkesi kör, alemi de sersem sanıyor. Anlaşılan topladıkları bağışlar yetmemiş vergilere dayanıyorlar. Saray hükümetinin millete faturası her gün biraz daha ağırlaşıyor. Türkiye'nin en önemli beka sorunu umudu kalmayan gençlerdir.

DAMAT KASITLI OLARAK MİLLETİ VE KAYINPEDERİNİ YANILTIYOR

Damadın verdiği rakamlar doğru değil. 4 gündür damat acaba milleti yanıltan tweetini düzeltecek diye bekliyoruz tık yok. Doğrusunu söylemek yine bize kaldı. ABD büyüme hızlarını 2 tür açıklıyor. Bizde ise milli gelirdeki değişimi son gerçekleşen milli geliri bir önceki yılın aynı dönemindeki milli gelirine bölerek hesaplıyoruz. ABD bizim uyguladığımız yöntemle de büyümeyi açıklıyor. Buna göre damadın yüzde 31, 7 dediği daralma aslında yüzde 9,1. Yani ABD'ye bakıp da biz onlardan daha iyiyiz diye avunmalar doğru değil.

Damat ya kasıtlı olarak milleti ve kayınpederi yanıltıyor. Ya da ciddi bir ekonomik okuryazarlık problemi var. Ekonominin güven endeksini nasıl yorumlanacağını bilmeyen damat ABD ve Türkiye'deki büyüme hesapları arasındaki farkı bilmiyor.

DOSTUNUZ TRUMP SURİYE'DE PKK'LILARLA PETRON ANLAŞMASI İMZALIYOR

Bölgemizde ve dünyada tek bir dostumuz kalmadı. Elimizde bir Venezuela bir de Katar kalmış. Dostunuz Trump Suriye'de PKK'lılarla petrol anlaşması imzalıyor. Sarayın bekçisi de şu olan bitenlere sessiz kalıyor. 2,5 milyar dolar verdik s-400 aldık. Şimdi depoda çürüyor. 1,5 milyar dolar verdik F-35 aldık. Uçaklar teslim edilmedi, üzerindeki bayraklarımız silindi. Toplamda dostlara 4 milyar dolar verdik, üstüne de bir bardak soğuk su içtik.

Yunanistan da Türkiye'nin diplomatik yalnızlığını gördü. Yıllardır süren boş hayallerini gerçekleştirmeye yeniden heveslendi. 'Herkesle oturup görüşmeye hazırız' dediler. Bu çağrıları uyardığımızda yapsaydınız ya. Ülkemizin hayati çıkarlarını risk etmeseydiniz ya.

İslami bir devlet olsun diyen bir din bezirganı çocuk tacizi nedeniyle tutuklandı. Bu insan müsveddesi AKP protokolünde baş köşelerde yer alıyor. Sahte şeyhleri ağırlayan, keşke Yunan kazansaydı diyenlere saygıda kusur etmeyen Erdoğan ve çevresi bu tiynetteki insalara açıkça cesaret veriyor. Yargı da bu rezilliği yapanı değil duyuranları cezalandırmaya kalkıyor. Halkın gerçekleri öğrenme hakkı engelleniyor.



