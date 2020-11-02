Öztrak'tan Erdoğan'a: 'Milletin sorunlarını bırakmış...'

02 Kasım 2020 Pazartesi, 15:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak konuştu...

İşte Öztrak'ın açıklamalarından önemli satır başları;

-Milletin sorunlarını bir yana bırakmış il il seçim konuşması yapıyor. Üstelik bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor.

-Milletimiz bu riyakarlığı görüyor...

-Erdoğan'ın sinirleri iyice bozuldu. Kendisiyle kavga etmeye başladı.

-Deprem vergileriyle 35 milyon dolar toplayıp harcayan kim? Erdoğan. Kalkmış vesayetçi rejim edebiyatı yapıyor. Üstelik acılar zirvedeyken bu edebiyatı yapıyor.

-Erdoğan döneminde rant peşinde koşarken en çok ihmal edilenlerden biri deprem bölgelerindeki iyileştirme çalışmalarıdır.

-2 güne kadar Erdoğan ekonomide millete başarı destanları anlatıyordu.

-18 yılda 491 milyar dolar faiz ödemesi yapılmış. Önceki dönemde ödenen faizi ikiye katlamış..

-Paramız pul oldu. Bu Erdopğan'ın ve onun atadığı damadın sayesinde oldu. 52 yılda toprak cari açık 44 milyar dolar. Erdoğan döneminde yaklaşık 557 milyar dolar... Şimdi ülkeyi borca batıranı arıyorsunuz. Aynaya bakacaksınız. Sorumlu sizden bakşası değil sayın Erdoğan.

'ERDOĞAN'DAN FIRÇAYI YEDİ'

-Ortağı askıda ekmek kampayası başlatmıştı. Tabii ki Erdoğan'dan fırçayı yedi...

-Sayın Erdoğan aynaya baktıkça da kendinizle kavga ediyorsunuz… Beyefendi sadece kendisiyle kavga etse iyi… Artık sarayına bekçilik eden ortağıyla da kavga ediyor. Saray, artık “kavgalı saray” oldu. Küçük ortak, ülkeyi sürükledikleri fakr-ü zaruret karşısında çaresiz kalınca, “Askıda ekmek” kampanyası başlattı. Erdoğan’dan da fırçayı yemekten kurtulamadı.

-Çünkü Erdoğan farkında. Dün doğum günü olan rahmetli Demirel’in güzel bir sözü var: “Boş tencerenin yıkamayacağı hiçbir iktidar yoktur.” Evet, boş tencere nasıl iktidarları götürürse, askıda ekmek de bu saray hükümetini götürecek.

-Sarayın sayesinde ülkemiz devalüasyon sarmalına girdi. Reel sektörün borcu 162 milyar dolar. TL son iki ayda yabancı şirketlerin borcu 159 milyar dolar arttı

-Erdoğan 'oyun bozduk' diye böbürleniyor. Bu 67 borcu kim ödeyecek? Kimlere yapılan yardımlar, maaşlar kesilecek...

-Borç çok döviz rezervi hiç yok. Bunların niyeti kasanın dibini iyice sıyırıp ondan sonra gitmek.

SORULAR

YUNANİSTAN-FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

Bölge ülkeleriyle diyaloglar kurmak zorundayız. 'Mısır'la Suriye'yle diyaloğa girin' diyoruz. Bugün ülkemizde 5 milyon Suriyeli var. Bu ülke onlara 50 milyar dolar para harcamış durumda. Sorunlarının kendi toprak bütünlüğü içinde çözülmesi temel arzumuzdur.

İZMİR DEPREMİ ÇÜRÜK RAPORU İDDİALARI

Yıkılacak binaların tespitini kimin yapacağı konusunda belirsizlik var. Yurttaşın talebi üzerine yapılması lazım. Kişilere bildirilmiş ancak uzlaşma sağlanamamış. Mevzuattan kaynaklanan bir sorun var. İmar olayı Türkiye'nin önemli meselelerinden biridir. Her siyasetin, siyasetçinin kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır. CHP iktidara geldiğinde ilk yapacağı kentsel dönüşüm olacaktır.

İMAR AFFI



Kaçak yapıların affı. Kaçakların önüne geçmeniz lazım. Kuleler, rezidanslar dikeceğimize yapmamız gerekn şey bu ülkenin bir milyona yaklaşan hasarlı konutlarını onarmak, kaynakları buraya seferber etmek. Ama bunu yapamadık.

2121 BÜTÇESİNDE EN BÜYÜK PAYIN ULAŞTIRMAYA AYRILMASINA YORUMUNUZ NE?

Bütçenin önceleği Saray ve yandaşlar. Yatırımlar da yok. Bütçe tekrar ele alanıp düzenlenmeli. Öncelik salgında dükkan kapatan esnafa ve işsiz kalan yurttaşlarımıza verilmeli. Binaların depreme dayanıklı hale getirilmesine verilmeli.