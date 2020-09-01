Öztrak: ‘ÖTV zammı vergi değil haraç!’

01 Eylül 2020 Salı, 06:00

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Milli Eğitim Bakan’ı Ziya Selçuk’un “öğretmen maaşları yük oluyor” açıklamasına ilişkin, “OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz ama bakanın bundan haberi yok” dedi. ÖTV zammına ilişkin de konuşan Öztrak, “Sosyete damat ekonomiyi öğrensin diye ülkeyi deneme tahtasına çevirdiler. Vergi ürünün değerini aşıyorsa buna haraç denir” ifadelerini kullandı. Öztrak, CHP MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bakan maaşla meşgul: Salgın sürecinde bir nesli kaybedebiliriz. Milli Eğitim Bakanımız gençlerin eğitimiyle değil, öğretmen maaşlarıyla meşgul. OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz ama bakanın bundan haberi yok. “Ne kast ettiğim belli” demiş ama ne kastettiğini açıklamamış. Öğretmenlerimizin çok büyük sorunları var. Bakanlık öğretmenlerimize çözüm sunmuyor.

İdeolojik bağnazlığın bahanesi: 30 Ağustos Zafer Bayramı’na iki ayrı gölge düştü. İlki tüm dünyayı etkileyen koronavirüs, ikincisi Saray hükümetinin milli bayram alerjisi. Atatürk ve Cumhuriyet devrimleriyle sorunlu, tarihimizi “Keşke Yunan galip gelseydi” diyenlerden öğrenen siyasi zevat, 15 Temmuz’u 29 Ekim’e, Malazgirt’i Başkomutanlık Zaferi’ne tercih eden bir zihniyete sahip. Koronavirüs ideolojik bağnazlığın bahanesi oluyor. 15 Temmuz, Ayasofya açılışı, Malazgirt kutlamalarında kimseye bulaşmayan virüs ne hikmetse 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos’ta bulaşıyor. Saray’ın çifte maaşlı propaganda memuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yok saymaya cüret edebiliyor. 30 Ağustos’u kutlarken Atatürk’ün adını ağzına almıyor.

Holiganları kim alıyor: Anıtkabir’e alınanlar arasından edep ve adaptan yoksun kendini bilmez bir grup Erdoğan’a tezahürat yapıyor. Bu holiganların içeriye alınması devlet protokolünün hangi maddesinde yazıyor? Atamızın kabrine edep adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor? Bu hangi örfte, hangi inançta var? Bu ayıba sessiz kalanları da kınıyoruz. Grup başkanvekillerimiz bu hadisenin tekrarlanmaması için bir düzenlemeyi TBMM’ye verecek.

Millet sandıkta gereğini yapacak: Havuz medyasının pespaye TV kanalının yaptığı terbiyesizliği de nefretle lanetliyoruz. RTÜK’teki temsilcilerimiz bu rezilliği RTÜK’ün gündemine getirecek. Bakalım bu pespayelik, bu rezillik karşısında RTÜK ne yapacak? Bu millet her yapılanı görüyor, notunu veriyor, önüne sandık geldiğinde gereğini yapacak.

Ulusal bayramlarda Resmi Gazete çıkmaz: Milletimiz 30 Ağustos’a ÖTV zammıyla uyandı. Oysa ulusal bayram ve tatillerde hizmetin gerektirdiği haller dışında Resmi Gazete’nin yayımlanmayacağı kararname ile düzenlenmiş. Ne acelesi varsa Saray kendi çıkardığı bu kararnameyi bile dinlemiyor. Ya bu kararnameden habersizler ya da bütçenin durumu göründüğünden de berbat. Daha birkaç ay önce, görev zararı verdirip ucuz araç kredisi pazarlayanlar şimdi birdenbire araçlardan alınan ÖTV’ye fahiş zamlar yaptı. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu derler. Bu gitgeller hem vatandaşı hem ekonomiyi perişan ediyor.

Deneme tahtasına çevirdiler: Sosyete damat ekonomiyi öğrensin diye koskoca ülkeyi adeta deneme tahtasına çevirdiler. Bir üründen alınan vergi, ürünün değerini aşıyorsa ona “haraç” denir. Türkiye’de kendi sınıfında en çok satan bir aracın Almanya’da satış fiyatı 33 bin 859 Avro. Aracın Türkiye’deki satış fiyatı ise vergilerle 627 bin 111 TL’ye çıkıyor. Almanya’da asgari ücretle çalışan işçi 21 ay çalışarak, Türkiye’de ise 270 ay çalışarak almak zorunda. Bunun 127 ayı arabaya, kalan 143 ayı ise vergiye gidiyor. Almanların kıskandığı tablo heralde bu.