Öztrak: Partililerimiz mafyatik operasyonların hedefine konuldu

28 Mayıs 2020 Perşembe, 15:43

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, "İzmir'de Diyanet'in merkezi sistemine girip camiden müzik yayını yapanlar hala yakalanmadı. Ama sosyal medyadan paylaşım yapan üyemiz tutuklandı" diye konuştu.

Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

Kuşkusuz polislerimiz, bu salgın döneminde fedakarca görev yapıyorlar. Ancak vatamdaşa sebepsiz yere şiddet uygulanmasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bunların görevi vatandaşa hizmettir. Saray, bunu incelemelidir. Sebebinin Saray'ın dili olduğu ortaya çıkacaktır.

Ülkemiz devlet aklıyla dğeil, troll aklıyla yönetiliyor. Sosyal medyada linç kampanyaları başlatılıyor.

"PARTİLİLERiMİZ MAFYATİK OPERASYONLARIN HEDEFİNE KONDU"



AKP Genel Başkanı doğruluyor, kolluk güçleri emir kabul ediliyor. Hedef gösterilenler tutuklanıyor. Bunun adı mafya tipi yönetimdir. Bu tehlikeli siyaset partimizi hedef alıyor. Adana'da ve İzmir'de genç partililerimiz mafyatik operasyonların hedefine kondu.

Yüreğir gençlik kollarımız başkanımız Vefa Grubu'na soru sordu diye tutuklandı. Saray tarafından terörist ilan edildi.

İzmir'de Diyanet'in merkezi sistemine girip camiden müzik yayını yapanlar hala yakalanmadı. Ama sosyal medyadan paylaşım yapan üyemiz tutuklandı.

Davaları takip eden avukatın adı Amerika'daki Halkbank davasındaki Rıza Zarrab, Erdoğan ve Albayrak arasında iletişimi sağlayan kişi olarak geçiyor.

"MEHMET DİŞLİ'Yİ NEDEN EMEKLİ ETMEDİNİZ?"

Darbe girişiminin kişit ismi Mehmet Dişli'yi dönemin başbakanının ve milli istihbarat teşkilatının talep etmesine rağmen neden ordudan emekliye sevk etmediniz?

Bu kişinin terfisiyle ve genel kurmayda devam etmesiyle ilgili sıradışı süreç nasıl meydana geldi? Hala cevap yok.

15 Temmuz şehitlerine yapılan bağışların üzerine düştünüz.

"TULUMBADAKİ SUYU YANDAŞLARLA ERİTTİLER"

Tulumbadaki suyu yandaşlarla erittiler, vatandaşa destek veremediler. Yabancı finans kuruluşların türk lirası işlemlerine sınır getirdiler. En son olarak sermaye hareketlerine sınır getirmeyiz dedikten sonra kamuya vergiyi 5 kat arttırdılar. Yatırımcıları ürküttünüz. Ekonomik ve sosyal konseyi toplayın dedik, topladdınız mı? Hayır. İşler yine kervan yolda düzülür anlayışıyla yürütülüyor. Neyi ne için yaptıklarını ne dünyaya ne vatandaşa anlatabiliyorlar.