Pakdemirli'ye Enginyurt'tan da 'istifa' göndermesi
MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye istifa çağrısına destek verdi. Enginyurt, "Üreticiye sahip çık. Yoksa istifa için, TikTok seni bekliyormuş" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Berat Albayrak'ın Bakanlık görevinden istifasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de istifasını beklediklerini belirtti. Akşener, İzmir'de deprem alanında enkaz altındaki yurttaşla konu hakkında hiçbir uzmanlığı olmadığı halde telefonla görüşen Pakdemirli için "Önümüzdeki süreçte kabinenin bir diğer 'ultra başarılı' üyesinin, yani Tarım Bakanı'nın da Tiktok'ta yapacağı bir düetle istifa etmesini bekliyoruz. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenmediniz?" dedi.
Akşener'e MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan destek geldi. Enginyurt, "Üreticiye sahip çık. Yoksa istifa için, TikTok seni bekliyormuş" ifadelerini kullandı.
Enginyurt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Tarım Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, fınfık fiyatları üzerinden tekelci İtalyan firma ve FETÖ'cü artıkları yine oyuna başladı. TMO piyasaya müdahale etsin. Verilen mücadele,emek boşa gitmesin. Üreticiye sahip çık. Yoksa istifa için, Tiktok seni bekliyormuş."
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