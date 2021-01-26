Paket servisçilere asansör yasağı: “Onurumuz kırılıyor”

26 Ocak 2021 Salı, 11:43

Pandemi önlemleri nedeniyle tedbir amaçlı evde kalan vatandaşlar alışverişlerini daha çok online olarak yapmaya başladı. Bu durum motosikletli kuryelerin iş yükünü daha da ağırlaştırdı. Özellikle, evlere siparişlerde ciddi bir artış yaşandı. Pandemiden bu yana aralıksız çalışan ve geçtiğimiz günlerde Karşıyaka ilçesindeki birçok siteye, motosikletli kurye girişinin yasaklanması tepkiye neden olurken, yeni yasaklarda ardından geldi. İddiaya göre son olarak Mavişehir Mahallesindeki bazı apartmanların girişlerine ’Paket servisçilerin asansörü kullanması yasaktır’ yazısı asıldı. Girmelerinin yasak olduğu yeni yerlerin sayısının artmasına kuryeler tepki gösterdi. Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, apartman ve site girişleri ile asansörlere asılan yasaklama yazılarını ’skandal’ olarak nitelendirdi. Bursalı, "Geçtiğimiz günlerde, motosikletleriyle sitelere alınmadığımız için bir eylem yapmıştık. Ondan olumlu sonuç alamamıştık ki bir skandalla daha karşı karşıya kaldık. Tüm tedbirlerimizi alarak girdiğimiz apartmanların bazılarında asansörü, kullanamayacağımızı belirten yazılarla karşılaştık. Yoğun iş yüküyle çalışan kuryelere ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor" dedi.



Kuryelere, pandemi döneminde teşekkür edilmesi gerektiğini belirten Batuhan Bursalı, "Site yönetimi bu kararı alırken, bizlerin hastalık taşıyacağımızı göz önüne almış. Bu karar ile yaşam alanlarına bizi sokmak istemiyorlar. Bizler, vatandaşların evde kalmaları ve dışarıya çıkmamaları için kendi sağlığımızı riske atarak hizmet üretiyoruz. Bunu yaparken de sürekli test oluyoruz. Bizim de ailelerimiz ve çocuklarımız var. Hepimiz, koronavirüs olabiliriz; bütün riske rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Motosikletli kuryeler, bir gün çalışmasa hayat durur. Dışarıya çıkamayan insanlar ne yapacak? Bize 2ci sınıf insan muamelesi yapılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, bazı apartmanlara asılan 'Paket servisçilerinin, asansörü kullanması yasaktır' yazısına kuryeler tepki gösterdi. Pandemi döneminde zor şartlarda hizmet ürettiklerini belirten kuryeler, Yoğun iş yüküyle çalışıyoruz. Kuryelere, ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor. Teşekkür beklerken, bu tip yasaklarla karşılaşmak moralimizi bozuyor " diye konuştular.

Pandemi önlemleri nedeniyle tedbir amaçlı evde kalan vatandaşlar alışverişlerini daha çok online olarak yapmaya başladı. Bu durum motosikletli kuryelerin iş yükünü daha da ağırlaştırdı. Özellikle, evlere siparişlerde ciddi bir artış yaşandı. Pandemiden bu yana aralıksız çalışan ve geçtiğimiz günlerde Karşıyaka ilçesindeki birçok siteye, motosikletli kurye girişinin yasaklanması tepkiye neden olurken, yeni yasaklarda ardından geldi. İddiaya göre son olarak Mavişehir Mahallesindeki bazı apartmanların girişlerine ’Paket servisçilerin asansörü kullanması yasaktır’ yazısı asıldı. Girmelerinin yasak olduğu yeni yerlerin sayısının artmasına kuryeler tepki gösterdi. Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, apartman ve site girişleri ile asansörlere asılan yasaklama yazılarını ’skandal’ olarak nitelendirdi. Bursalı, "Geçtiğimiz günlerde, motosikletleriyle sitelere alınmadığımız için bir eylem yapmıştık. Ondan olumlu sonuç alamamıştık ki bir skandalla daha karşı karşıya kaldık. Tüm tedbirlerimizi alarak girdiğimiz apartmanların bazılarında asansörü, kullanamayacağımızı belirten yazılarla karşılaştık. Yoğun iş yüküyle çalışan kuryelere ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor" dedi.

"BİZLER HASTALIK TAŞIYICISI DEĞİLİZ"

Kuryelere, pandemi döneminde teşekkür edilmesi gerektiğini belirten Batuhan Bursalı, "Site yönetimi bu kararı alırken, bizlerin hastalık taşıyacağımızı göz önüne almış. Bu karar ile yaşam alanlarına bizi sokmak istemiyorlar. Bizler, vatandaşların evde kalmaları ve dışarıya çıkmamaları için kendi sağlığımızı riske atarak hizmet üretiyoruz. Bunu yaparken de sürekli test oluyoruz. Bizim de ailelerimiz ve çocuklarımız var. Hepimiz, koronavirüs olabiliriz; bütün riske rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Motosikletli kuryeler, bir gün çalışmasa hayat durur. Dışarıya çıkamayan insanlar ne yapacak? Bize 2ci sınıf insan muamelesi yapılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"ONUR KIRICI YASAK YAZILARI ASILIYOR"

Binalar ile sitelere ve asansör kapılarına asılan Kuryelerin kullanması yasak yazılarını onur kırıcı olarak değerlendiren motor kurye Koray Kulaksız, "Bunlar bizi üzüyor. Geçtiğimiz günlerde restorandan siparişleri aldım ve adrese gittiğimde asansörü kullanmamın yasak olduğunu belirten bir yazıyla karşılaştım. Sipariş 24’üncü kattaydı ve ben de merdivenle çıktım. Bu yazılar hem çok onur kırıcı hem de hizmetimizi aksatır. Bizler, canımızı dişimize takarak insanlara hizmet veriyoruz. Bu konu hakkında vatandaşlarımızın da duyarlı davranmalarını istiyoruz" diyor.