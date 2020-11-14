Pakistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Ketta'nın 38 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
NSMC, sarsıntının, Pişin, Harnai ve Belucistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.
Çok sayıda Pakistanlı, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.
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