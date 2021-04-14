Pakistan'dan 'kamu düzenini bozan' İslamcı partiye yasak

14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:00

Pakistan’da hükümet, son üç gündür ülke çapında protestolar düzenleyen Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisine, terörle mücadele yasası kapsamında yasak getirilmesine karar verdiğini duyurdu.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, TLP’nin ülkede şiddet başlattığını ve parti üyelerinin polislere saldırıp yolları kapattığını belirterek "Bu sebeple TLP’yi yasaklamaya verdik." dedi.

Ahmed, TLP'ye terörle mücadele yasası kapsamında yasak getirilmesine yönelik talebi, bakanlar kuruluna ilettiklerini belirtti.

Hükümetin göstericilerle müzakere etmeye hazır olduğunu ifade eden Ahmed, ancak TLP’lilerin ise aşırı bir pozisyona girdiğini ve taleplerini karşılamanın mümkün olmadığını söyledi.

2 BİNİN ÜZERİNDE GÖZALTI

Ahmed TLP liderlerine ve destekçilerine teslim olmaları çağrısında bulunarak devletle savaşamayacakları konusunda uyarıda bulundu.

TLP’nin talepleriyle ilgili olarak ise Ahmed, "Onların istediği şeyi yapamayız. Bu, Pakistan’ı dünyaya aşırılıkçıların ülkesi olarak sunacak." ifadelerini kullandı.

Ahmed, 3 gündür devam eden gösterilerde bugüne dek 340’ın üzerinde polisin yaralandığını, 2 binin üzerinde göstericinin gözaltına alındığını söyledi.

ŞİDDETE DÖNÜŞEN EYLEMLERİYLE TANINIYOR

Sünni-Barelvi hareketine mensup, Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de Başkent İslamabad ve yakınındaki Rawalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemi ile adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı. TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin, Sindh Eyalet Meclisinde iki temsilcisi bulunuyor.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

ANLAŞMA 16 KASIM'DA İMZALANMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle geçen yıl kasımda ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteri düzenleyen TLP'nin hükümet ile anlaşmaya varmıştı.

Saad Rizvi tarafından basınla paylaşılan ve eski İçişleri Bakanı İcaz Ahmed Şah ile Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Pir Nurul Hak Kadri'nin imzasının bulunduğu 16 Kasım 2020 tarihli anlaşma metninde, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'nin 2-3 ay içinde ülkeden gönderilmesine dair bir parlamento kararı çıkaracağı, Paris'e yeni büyükelçi atamayacağı, Fransız ürünlerinin devlet düzeyinde boykot edileceği ve gözaltına alınan TLP üyelerini serbest bırakacağına ilişkin maddelere yer verildiği öne sürülmüştü.

16 Kasım'ın ardından geçen 3 aylık aranın ardından 16 Şubat’ta hükümet, konunun parlamentoya 3 ayda getirilmesi için bir anlaşma daha yapmış ve TLP de protestolarını 20 Nisan’a kadar ertelemişti.

TLP LİDERİ RİZVİ 12 NİSAN'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

11 Nisan’da görüntülü mesaj yayımlayan TLP lideri Rizvi, hükümetin verdiği sözleri tutmadığı takdirde protestolara hazır olması konusunda destekçilerine çağrıda bulunmuştu.

Bu çağrının ardından 12 Nisan’da TLP yetkilileri, parti lideri Rizvi’nin Lahor’da güvenlik birimlerince gözaltına alındığını açıklamıştı.

Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından başkent İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolar başlamıştı.

Yaşanan olaylarda bugüne kadar 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet, gösterilerin devam ettiği şehirlere paramiliter güvenlik güçleri sevk etmişti.

TLP'liler, parti lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasını ve Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesini talep ediyor. Parti ayrıca Fransız ürünlerinin boykot edilmesini de istiyor.