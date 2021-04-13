Panathinaikos'u yenen Zenit, çeyrek final biletini kaptı
THY Avrupa Ligi erteleme maçında Rusya ekibi Zenit, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 112-83 mağlup ederek play-off çeyrek final turuna yükselen son takım oldu.
THY Avrupa Ligi erteleme maçında Rusya ekibi Zenit, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 112-83 mağlup ederek play-off çeyrek final turuna yükselen son takım oldu.
Saint Petersburg şehrindeki Yubileyny Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, ilk periyodu 26-22 önde geçen Zenit, devreyi de 47-40 önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açarak son periyoda 76-60 önde giren Rus ekibi, karşılaşmadan da 112-83 galip ayrıldı. Zenit bu galibiyetle sezonu 8. sırada tamamladı ve çeyrek finalde Barcelona'nın rakibi oldu.
Zenit'te Kevin Pangos 33 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
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