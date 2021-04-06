Pandemi nedeniyle sahne alamayan Jeyan Büyükburç dekoratör oldu

06 Nisan 2021 Salı, 14:08

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle sahne alamayan, hükümet tarafından da desteklenmeyen müzisyenler zor zamanlar geçiriyor. Bazı sanatçılar ise başka mesleklere yöneliyor.

Pandemiden dolayı sahne alamayan Erol Büyükburç’un kızı müzisyen Jeyan Büyükburç ise dekoratör oldu.

Küçüklüğünden beri ev tadilat işlerine meraklı olduğunu ifade eden şarkıcı Jeyan Büyükburç, bu kez mekânlara ve evlere iç dekorasyon yaparak bu zor günlerin geçmesini bekliyor.

Taksim’de bir mekanın dekorasyonunu yapan Büyükburç, “Evimde her zaman matkaptan, döşeme zımbasına kadar her şey bulunur. Müzisyenler olarak pandeminin bitip mekanların açılacağı günü bekliyoruz. Sahneleri çok özledim. İç mimarlar ben dövmesin ama şimdi de sevdiğim işi yapıyorum” diye konuştu.

"MÜZİK SUSMASIN"

Sosyal medya hesabından da #MüzikSusmasın etiketiyle bir video paylaşan Büyükburç, pandemi sebebiyle zor günler geçiren müzik sektörüne dikkat çekti.

Büyükburç, "Hep diyorum ki, buradan bir şey paylaşmayayım, ne olacak ki. Her gün camiadan dostlarımla birbirimize 'Ne yapacağız' diye başlayan telefon görüşmeleri yapmaktan, evde oturup dert, tasa içinde çözüm yolları üretmeye çalışmaktansa, bir de bunu deneyeyim dedim. Üstelik sektördeki tüm arkadaşlarımı kapsayan, durumu çok da güzel özetleyen, emek harcanan bu video en azından duyulmalı, görülmeli.... Biliyorum hepimiz çok zor günler geçiriyoruz, lakin bizler yaklaşık bir senedir evlere, içimize kapandık... Ruhen de çok etkilendiğimiz bu durumda sesimizi belki birileri buradan duyar...." ifadelerini kullandı.