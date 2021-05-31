Pandemi Orkestrası umut vermeye devam ediyor
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın 7 Aralık 2020’de başlattığı “seyircili” Pandemi Orkestrası konserleri 2 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de şef Murat Cem Orhan yönetiminde devam edecek.
W.A Mozart’ın “Prag Senfoni, No.38” ve C. Saint Saens’ın “Viyolonsel Konçertosu, Op.33” eserlerinin seslendirileceği konserin solisti viyolonsel yıldızı Poyraz Baltacıgil.
Solist, şef ve başkemancı Murat Erginol’un ücret almadığı konserde orkestra sabit geliri olmayan, konservatuvar mezunu olan sanatçılardan oluşuyor. Bu konserler sanatçı- seyirci dayanışma içerisinde sanata ufak da olsa bir can suyu vermek amacıyla gerçekleşiyor.
Etkinliklere girişlerde seyirciler HES kodu ve 65 yaş üstü ise 2 doz covid aşısı olduklarını ibraz etmek zorundalar.
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