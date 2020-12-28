Pandemi sürecinde ikinci el satışları yüzde 83 azaldı
Pandemi sürecinin başladığı ilk aylarda yoğunluğun yaşandığı ikinci el araba piyasası, fahiş zamlardan dolayı uzun süredir durgunluğunu koruyor.
Pandemi döneminde ikinci el otomobil satışlarında yüzde 83 azalma gözlemlenirken, oto galericiler “eskiden yüzüne bakılmayan” ağır hasarlı arabaların bu dönemde rağbet gördüğünü söyledi.
Kocaeli’nde oto galerici işleten Mesut Şengül, “Geçen yıl 100 bin TL’ye satılan araç, bu sene 200 bin TL oldu. Eskiden ağır hasarlı, pert kayıtlı araçlar satılmıyordu. Şimdi yüzde 50 düşük diye insanlar onları alıyor” diye konuştu.
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