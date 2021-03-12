‘Pandemide 1 Yıl’ raporu: Son 1 yılda 718 bin kişi işini kaybetti!

12 Mart 2021 Cuma, 14:49

Salgının 1.yılında SOL Parti bir rapor yayınladı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bu yana salgının ekonomi, sağlık ve eğitim alanlarındaki yarattığı sorunlara odaklanan raporda, çarpıcı veriler yer alıyor. Raporda ayrıca, salgında bir başarı algısı üzerinden ilerleyerek iktidarın politikalarının salgını nasıl derinleştirdiği, bununla birlikte eğitimden sağlığa nasıl sorunlarla karşı karşıya kalındığı ve var olan ekonomik eşitsizliklerin nasıl derinleştiği anlatılıyor.

Salgından çıkış için önümüzdeki 90 günün öneminin altı çizilirken bunun için günde en az 1.5 milyon kişinin aşılanmasını gerektiği vurgulanıyor.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyeleri Gizem Gül Kürekçi ve İlknur Başer ile Eğitim Politikaları Sözcüsü Esen Karaküçük rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundular:

SALGINDA ÖLEN KİM?

Başkanlar Kurulu Üyesi Gizem Gül Kürekçi: 1 yıldır her akşam salgın tablosunda ölüm rakamları yayınlanıyor. Her gün onlarla ifade edilen rakamlarla insanlarımız hayatını kaybetmeye devam ediyor. Salgında ÖLEN Kimdi?

Koruyucu donanımı yetersiz bir sağlık emekçisi mi? 250 TL’den başlayan teste erişemediği için tedaviye geç kalan bir işçi miydi? Ağzına kadar dolu fabrikalarda dur durak bilmeden çalışmak zorunda kalan bir emekçi miydi? Evet, salgında işçiler, köylüler, emekçiler ölüyor… Sınıfsal eşitsizlikler salgında ölüm ve yaşam kadar keskinleşiyor.

Paralı hale getirilmiş sağlık sisteminin dışında kalanlar…. Sağlıklı gıdaya erişemeyenler… Salgından kendini koruyacak lüksü olmayanlar… Evde kalamayanlar… Öldüler! İstediği her an parasını verip test olabilenler, istedikleri hastenede VIP hizmet alabilenler virüs karşısında güçlü olanlardı…

Öldürücü olan virüsten çok bu eşitsiz düzen oldu. Bu eşitsiz düzeni değiştirmek için SOL Parti herkesin sağlığa, sağlıklı gıda ve barınma imkanına sahip olması için mücadele ediyor.

SALGIN YÖNETİMİ ÇÖKTÜ, GERİYE KOCA BİR YALAN KALDI

Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer: Son 1 yılda 728 bin kişi işini kaybetti. Artan işsizlik ve yoksullaşma sonucunda halk borçlandı. Her 10 kişiden 7’si borçlu. Kredi kartı borçları 296 milyon liraya, ihtiyaç kredisi borçları ise 386 milyar liraya ulaştı.

Kamunun kaynakları ise sermayeye aktarıldı. 2021 bütçesinden sermayeye tanınan teşvik ve vergi indirimleri 230 milyar lirayı buldu. Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa’nın İstanbul Havilimanı için ödemeleri gereken 1 milyar 45 milyon Euro kira iptal edildi. Açlığa ve yoksulluğa itilen halka kaynak ayırmayan iktidar, kamunun kaynaklarını yandaş müteahhitlere, patronlara, tarikatlara aktarıldı.

Lebalep kongreler, ayrıcalıklı cenazeler yaptılar. 1 milyon ücretsiz aşıya para verdiler. Halk test ve aşıya ulaşamazken VIP aşı ve VIP test yaptılar. Ücretsiz maske dağıtımını dahi başaramadılar. Halka her gün yalan söylediler. Patronun parasını insan hayatından daha değerli gördüler. Aşılamada bir buçuk ay geçmiş olmasına rağmen toplam nüfusun yüzde 2’sini aşılayabildiler. Bu hızlı gidersek toplumun bağışıklık kazanması için gerekli aşılama yıllar bulacak. Salgın yönetimleri çöktü, geriye KOCA bir YALAN kaldı. Bu yalancı iktidarın tümünü birden değiştirmekten başka bir çare yok! Değiştirmek için birleşelim.

6 MİLYON ÖĞRENCİ EĞİTİME ERİŞEMEDİ

Eğitim Politikaları Sözcüsü Esen Karaküçük: Salgında yaşanan sağlık krizi aynı zamanda bir eğitim krizine dönüştü. Uzaktan eğitim süreci eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştirdi. En az 6 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği salgın döneminde, bu eksiği gidermek üzere kamu kaynağı ayrılmadı. Bunun yerine özel okullar ve tarikatlara kaynak aktarılarak, eğitim krizi onlar için bir fırsata dönüştürüldü. Yalnızca Şubat 2021’de MEB bütçesinden Maarif Vakfı’na 1 milyar 231 milyon lira aktarıldı. Okullarla ilgili kararlar özel okulların ihtiyaçlarına göre belirlendi. Bugün öğretmenler aşılanmadan okulların açılmasıyla, yüz yüze sınav zorlamasıyla yeni bir kriz kapıda. Çözüm kamunun kaynaklarının kamusal eğitime ayrılmasıdır.

Rapordan bazı başlıklar şöyle:

YURTTAŞLAR İŞGÜCÜNÜN DIŞINA İTİLİYOR

TÜİK’in en son verilerine göre Ocak 2021 itibarıyla çalışma yaşındaki kişilerin sayısı 1 milyon 221 bin artarken, işgücüne dahil olanların sayısı 366 bin azaldı. Böylelikle işgücüne dahil olmayanların sayısı 1 milyon 588 bin daha artmış oldu. Yurttaşlarımızın artık iş aramaya cesaretleri kalmadığı için, kronik işsizlik nedeniyle geçerli becerilerini yitirdikleri için, AKP rejiminde yandaş olmayanlara kamu istihdamı kapılarının kapalı kalacağını bildikleri için, tamamen işgücü piyasasının dışına itildikleri gözleniyor.

YURTTAŞLAR BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENİYOR

Yurttaşlarımız gelirleri temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için, gündelik yaşamlarını sürdürebilmek için kredi kartlarına, ihtiyaç kredilerine yani borçlanmaya başvurmak zorunda kalıyorlar. Sosyal korumanın da yetersizliği nedeniyle her 10 kişiden 7’sinin borçlu olduğu görülüyor. En son rakamlar kredi kartı borçlarının 206 milyar liraya, ihtiyaç kredilerinin ise 386 milyar liraya ulaştığı görülüyor.

GERÇEK İŞSİZLİĞİN %29.1 OLDUĞU İTİRAF EDİLİYOR

TUİK son yayımladığı atıl işgücü oranı istatistiği ile gerçek işsizlik oranının %29.1 olduğunu kabul etmiş oldu. Son 1 yılda hizmetler sektöründe 472 bin erkek, 248 bin kadın tam 718 bin kişi işini kaybetti. Özellikle sosyal temas gerektiren otel, lokanta, kafe, perakende satış gibi işlerde çalışanlar derin bir yoksulluğa sürüklendi.