Pandemide ekrana kilitlendik! TV’ler akıllandı ekran büyüdü

06 Şubat 2021 Cumartesi, 16:05

Uzaktan eğitimle birlikte evlerde televizyonun (TV) önemi daha da arttı. Bu dönemde hem TV’lerin özellikleri zenginleştiriliyor hem de ekranlar büyüyor.

Pandemide televizyon karşısında geçirilen sürenin artmasıyla uzaktan eğitim ihtiyacı da televizyon satışlarındaki artışı ivmelendirdi. 2020 yılı yaklaşık 2 milyon 600 bin adet TV satışıyla tamamlandı. Philips TV ve Sound Türkiye Genel Müdürü Ünal Masalcı, özellikle büyük ekran televizyonlarda bu dönemde ciddi bir talep yaşandığını söyledi. Pandemi döneminde öne çıkan son teknoloji TV’leri derledik:

9 SERİSİ ARÇELİK

9 Serisi Arçelik UHD Pro TV, ince yapısı ve ortadan ayaklı tasarımı ve kablo gizleme özelliğiyle öne çıkıyor. Cihaz Akıcı Görüntü Performans teknolojisiyle hareket halindeki sahneleri optimize ederek görüntü kaybını engelliyor. Arçelik 9 serisinin 49 A 955 A modelinin satış fiyatı 5 bin 299 TL iken, A65 A 955 A'nın fiyatı ise 7 bin 999 TL.

BEKO’DAN ÇERÇEVESİZ TV

Beko’nun B40 A 675 A / FHD Smart 40 inc 100 ekran cihazı çerçevesiz oluşuyla dikkat çekiyor. Beko Crystal Pro X - B65 A 955 A / 4K Smart 65 inc 164 Ekran TV ise, 7 bin 999 TL fiyat seçeneğiyle tüketiciye sunulurken, Wide Color Gamut teknolojisiyle renkler daha gerçek izlenimi veriyor.

PHİLİPS GÜNE UYANDIRIYOR

Philips Performans Serisi’nde renklerin daha canlı, cilt tonlarının daha doğal görünmesini sağlıyor. Ambilight özelliği sayesinde, izlenilen içeriğe göre ekranın dışına ışık veriyor. Ambilight sayesinde, ekran olduğundan daha büyük gözüküyor. Sunrise Alarm kurulduğunda, Ambilight’la beraber izleyici gün doğumu efektiyle uyanabiliyor. Performans Serisi televizyonların 50 inç, 58 inç, 65 inç, 70 inç, 75 inç gibi farklı ekran boyutları var.

Philips TV ve Sound Türkiye Genel Müdürü Ünal Masalcı, "Ünlü ses mühendisliği şirketi İngiliz menşeili Bowers & Wilkins’le olan başarılı iş ortaklığımız bu sene de devam ediyor. Tüketicilere evde sinema deneyimi yaşatmak adına ürünlerimiz bu sene de Dolby Vision, Dolby Atmos ve HDR10+ teknolojilerini destekliyor. Geliştirdiğimiz P5 Perfect görüntü motorumuz sayesinde her zaman olduğu gibi bu sene de görüntü kalitesinde farklı bir noktadayız. Yenilenen Yapay Zeka teknolojisi ve görüntü performansı OLED serilerimizde de kendini açık ara gösteriyor. “Anti-burn-in" teknolojimiz sayesinde amiral gemimiz olan OLED modellerimizi ekran yanmalarından koruyoruz. Ses kategorimizdeyse kalite, konfor ve dizaynı ön planda tutuyoruz. İskoç menşeili Muirhead deri ve Danimarka menşeili Kvadrat kumaşlarının dahil olduğu Avrupalı uzmanlarca seçilen en kaliteli malzemelerden oluşan tasarımlarla hem göze ve hem de kulağa hitap ediyoruz" ifadelerini kullandı.



LG’DEN GALERİ TASARIMI

LG’nin 2020 TV serisinde duvara boşluksuz monte edilebilen Galeri Tasarımı GX OLED modeli öne çıkıyor. 55, 65 ve 77 inç seçenekleriyle satışa sunulan GX OLED kendinden aydınlatmalı OLED piksel teknolojisi var. LG’nin 2020 serisi TV’leri arasında 75NANO99 Gerçek 8K NanoCell modeli de bulunuyor. LG’nin üstün NanoCell ekran teknolojisini 8K Ultra HD çözünürlükle buluşturan NANO99 modeli 33 milyon pikselle küçük detayları bile belirgin hale getiriyor.

SAMSUNG’DAN 1 MİLYAR RENK

Samsung Electronics’in 50, 55, 58 ve 65 inc boyut seçenekleri ile tüketicilerle buluşturduğu Q60T QLED 4K UHD Smart TV modeli 3 taraflı çerçevesiz tasarımıyla öne çıkıyor. Samsung’un TU8500 Crystal UHD 4K Smart TV modeli ise video oyun tutkunlarınna hitap ediyor. TV’de yer alan Crystal İşlemci 4K ile tek bir çip kullanılarak renkler ayarlanıyor. TV ile uydu alıcınızı ve oyun konsolunuzu kontrol edebiliyorsunuz.

VESTEL ANDROİD TV

Vestel, Android P işletim sistemli yeni ürünü Android TV'yi piyasaya sundu. Cihazda sesle komut edilebilen Bluetooth kumandası, Google Assistant desteği, Dahili Chromecast gibi yenilikler bulunuyor. Vestel Android TV, 4GB dahili hafızaya ve 4GB işletim sistem hafızasına sahip.

HAFTANIN YENİSİ

HUAWEİ SOUND SATIŞA SUNULDU

Huawei, yeni akıllı hoparlörünü satışa sundu. Cihazın depolama alanı 8 GB olurken RAM kapasitesi ise 512 MB olarak açıklandı. Huawei’nin, akustik şirketi Devialet ile yaptığı iş birliği ile ortaya çıkan cihaz "1 woofer + 2 pasif ünite" yapısını birleştirerek bas ses kalitesini daha da artırıyor. SAM 2.0 teknolojisi, dinleyici oturma odasındayken canlı bir konser deneyiminin tadına varabilir. Cihazın satış fiyatı ise 2 bin 499 TL olarak açıklandı.