Papa Francis: Suç örgütleri salgını kendilerini zenginleştirmek için kullanıyor

22 Mart 2021 Pazartesi, 11:31

Katoliklerin dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 'Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü'nünde yaptığı konuşmada, dünyanın farklı noktalarında suç örgütlerinin yolsuzlukla kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs salgınını bir araç olarak kullandığını söyledi.

Aralık ayında, genel merkezi Fransa'da bulunan Interpol, hem fiziksel hem de çevrimiçi Covid-19 aşılarını hedefleyen organize suç ağlarına hazırlıklı olunması konusunda küresel bir uyarı yayınlamıştı. Mart ayında ise Güney Afrika yetkilileri, Interpol'ün küresel uyarısını takiben yüzlerce sahte Covid-19 aşısına el koymuştu.