Papa Francis: Suç örgütleri salgını kendilerini zenginleştirmek için kullanıyor
İtalya’da 21 Mart’ta gerçekleşen Mafya Kurbanlarını Anma Günü’nde konuşma yapan Papa Francis, dünyadaki tüm mafya kurbanlarını anarak, suç örgütlerinin kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs (Covid-19) salgınından faydalandığını belirtti.
Katoliklerin dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 'Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü'nünde yaptığı konuşmada, dünyanın farklı noktalarında suç örgütlerinin yolsuzlukla kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs salgınını bir araç olarak kullandığını söyledi.
Aralık ayında, genel merkezi Fransa'da bulunan Interpol, hem fiziksel hem de çevrimiçi Covid-19 aşılarını hedefleyen organize suç ağlarına hazırlıklı olunması konusunda küresel bir uyarı yayınlamıştı. Mart ayında ise Güney Afrika yetkilileri, Interpol'ün küresel uyarısını takiben yüzlerce sahte Covid-19 aşısına el koymuştu.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalardan kur artışı sonrası 'döviz' ve 'altın kararı
- Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum
- SON DAKİKA! Dolar durdurulamıyor
- Doların yükselmesine ilişkin ilk uzman yorumu
- Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Dolar yükseldi Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Hristiyanlar Hz. Muhammed'i peygamber kabul edebilir
- Ekonomist Demirtaş'tan 'faiz' göndermesi
- Dolar şoku sonrası Muharrem İnce'den yurttaşlara çağrı