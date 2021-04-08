Papa’dan IMF ve Dünya Bankası’na mektup
Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısı katılımcılarına bir mektup yazdı. Papa, “Salgının dünyayı birbiriyle ilişkili sosyo-ekonomik, ekolojik ve siyasi krizlerle yüzleşmeye zorladığını” söyledi.
Papa, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın ilkbahar yıllık toplantısına katılanlara bir mektup yazarak koronavirüsün, ekonomik etkisinden etkilenen düşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin azaltılması ve küresel karar alma mekanizmalarında daha fazla söz hakkı verilmesi çağrısında bulundu.
Maktupta Papa tarafından salgının dünyayı birbiriyle ilişkili sosyo-ekonomik, ekolojik ve siyasi krizlerle yüzleşmeye zorladığına dikkat çekildi.
“Dünya nüfusunun küçük bir azınlığının servetin yarısına sahip olduğu, eşit olmayan, sürdürülemez bir ekonomik ve sosyal yaşam modeline geri dönülmemesi gerektiğini” belirten Papa ifadelerini şu şekilde sürdürdü:
"Küresel dayanışma ruhu, en azından pandemiyle daha da kötüleşen yoksul ülkelerin borç yükünde önemli bir azalma gerektirir."
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