Papis Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a tepki

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 kaybettiği maçta takımı adına 1 gol kaydeden Papis Cisse, ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Papis Cisse'nin eşi sosyal medya hesabından bu karara tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2020 Pazar, 23:03
Papis Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a tepki
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği maçta takımı adına ilk golü kaydeden Papis Cisse ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Tecrübeli golcünün eşi bu duruma sosyal medyadan şu sözlerle tepki gösterdi. 

"1 gol attı ve oyundan çıktı. Anlamıyorum. Birisi açıklayabilir mi?"


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler