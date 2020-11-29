Papis Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a tepki
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 kaybettiği maçta takımı adına 1 gol kaydeden Papis Cisse, ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Papis Cisse'nin eşi sosyal medya hesabından bu karara tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği maçta takımı adına ilk golü kaydeden Papis Cisse ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Tecrübeli golcünün eşi bu duruma sosyal medyadan şu sözlerle tepki gösterdi.
"1 gol attı ve oyundan çıktı. Anlamıyorum. Birisi açıklayabilir mi?"
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