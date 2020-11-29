Papis Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a tepki

29 Kasım 2020 Pazar, 23:03

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği maçta takımı adına ilk golü kaydeden Papis Cisse ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Tecrübeli golcünün eşi bu duruma sosyal medyadan şu sözlerle tepki gösterdi.

"1 gol attı ve oyundan çıktı. Anlamıyorum. Birisi açıklayabilir mi?"

