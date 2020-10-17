Para cezaları bütçenin önemli gelir kalemi olarak kullanılıyor

17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Merkezi yönetim bütçesinin ilk 9 aylık sonuçlarına göre, yurttaşın trafik, vergi usulsüzlüğü, maske takmama, yasak yerde sigara içme gibi nedenlerle ödediği para cezalarının toplamı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.6 artarak 11 milyar 48 milyon lira oldu. Böylece, 2020 bütçesi hazırlanırken yıllık 11.8 milyar lira olarak tahmin edilen para cezaları toplamına ilk 9 ayda çok yaklaşıldı. Ekim ayında bu tahminin aşılması kaçınılmaz olacak. Zaten 2019 için öngörülen 11.8 milyar liralık ceza geliri de yılsonunda 14.4 milyar lira cezaya ulaşarak aşılmıştı.

‘İDARİ’ İLK SIRADA

Ayrıca, cezaların ilk 9 aylık merkezi yönetim bütçe gelirleri içindeki payına bakıldığında, Ocak-Eylül 2019 döneminde yüzde 1.46 olan oranın bu yılın aynı döneminde yüzde 1.51’e çıktığı görülüyor. Bütçedeki ceza gelirlerinde en büyük payı her zaman “idari para” cezaları alıyor.

İlk 9 ayda bu tür cezalar, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36.8 artarak 5.7 milyar liraya ulaştı. İkinci büyük kalem olan “vergi” cezaları ise yüzde 2 azalarak 4.6 milyar lira oldu. Yine, “yargı para” cezaları yüzde 16.1 azalarak 399.3 milyon liraya inerken, “diğer para” cezaları kalemi yüzde 70.9 artarak 332.2 milyon lira gelir getirdi.