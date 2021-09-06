Paralimpik Oyunlarından altınla dönen Şeydanur Kaplan coşkuyla karşılandı
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Şeydanur Kaplan, memleketi Denizli’de coşkuyla karşılandı.
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Şeydanur Kaplan, memleketi Denizli’de coşkuyla karşılandı. Ailesi, öğretmenleri ve bir grup taraftarın katılımıyla gerçekleşen karşılamada duygu dolu anlar yaşandı.
Golbol Kadın Milli Takımı, Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında şampiyon oldu. Altın madalya ile memleketi Denizli’ye gelen Şeydanur Kaplan (21), coşkuyla karşılandı. Duygu dolu anların yaşandığı karşılamaya Milli sporcunun ailesi, arkadaşları, antrenörleri, öğretmenleri ve bir taraftar grubu katıldı. 10 yaşında beri Golbol sporuyla ilgilenen Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü oyuncusu Şeydanur Kaplan 2016 yılından itibaren milli takıda görev alıyor. Daha önce milli takımdan iki kez gümüş madalya ile dönen Kaplan, bu kez altın madalya ile herkesi gururlandırdı. Otobüs ile otogara girdiği andan itibaren alkış kıyameti kopmasını yanı sıra Milli sporcuya baba Murat Kaplan, Türk bayrağı asarak sarıldı.
Paralimpiklerde şampiyon olmanın mükemmel bir his olduğunu belirten Şeydanur Kaplan, “Hayallerimiz gerçekleştirdik. Çok zor süreçlerden geçtik ama en başından beri şampiyonluk hep aklımızdaydı, dilimizdeydi. Başardık, mükemmel bir ekip olduk. Buradan bizi destekleyen tüm Türkiye’ye özellikle beni destekleyen Denizli halkına, aileme, arkadaşlarıma ve antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Federasyona ve Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz. Destekler olmasaydı biz yapamazdık. Çok çalıştık, desteklendik ve kazandık. Paralimpiklerde şampiyon olduk, daha üstü yok. İnşallah daha fazla şampiyon oluruz. Mükemmel bir his bu, anlatılamaz” dedi.
Video Haberler
- Sosyal medyada gündem oldu! İşte canlı yayındaki o anlar
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
En Çok Okunan Haberler
- Gizli kamera yerleştirdi; gerçeği öğrendi
- Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı
- 'Bankaların 30 Eylül cinliği' dedi, uyardı
- AKP ve MHP ayrılacak mı?
- Garaja kilitleyip günlerce tecavüz etti
- AKP kulislerinde dolaşan kritik anket
- Taksim metro istasyonunda feci olay
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- Kadınlara para verip, falakaya yatırmış!