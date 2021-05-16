Paris Hilton İsrail'i eleştiren paylaşımını sildi
Paris Hilton sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınayan paylaşımını sildi.
Amerikalı ünlü model Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına Twitter'dan tepki gösterdikten sonra paylaşımı sildi.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Paris Hilton Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullanmıştı.
Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini söyleyen Hilton, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulunmuştu.
Hilton, hashtag paylaşımında ise 'soykırımı durdurun' ifadesine yer vermişti.
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