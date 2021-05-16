Paris Hilton İsrail'i eleştiren paylaşımını sildi

16 Mayıs 2021 Pazar, 21:13

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına Twitter'dan tepki gösterdikten sonra paylaşımı sildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Paris Hilton Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullanmıştı.