Paris Saint- Germain'de 3 imza birden

06 Temmuz 2021 Salı, 12:59

Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'e imza atmadan önce sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor. Achraf Hakimi ve kaleci Gianluigi Donnarumma ile PSG'ye katılacak olan 35 yaşındaki oyuncu, iki yıllık sözleşme imzalayacak.

NTV Spor'un haberine göre, Ramos, İspanyol deviyle 16 yılda 671 maça çıktı ve beş lig şampiyonluğu, dört Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Ancak Ramos, başkan Florentino Perez ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamadı.

Diz sakatlığından sonra geçen sezonun ikinci yarısının çoğunu kaçıran Ramos, 2021 yılında Real Madrid ve İspanya Milli Takımı için sadece yedi maça çıkabildi. Bu, ülkesinin EURO 2020 kadrosuna davet edilmemesine sebep oldu.

Milan'da sözleşmesi sona eren Gianluigi Donnarumma, serbest oyuncu konumuna geçti ve Fransız kulübüyle 2026 yılına kadar anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki eldiven, bu gece EURO 2020 yarı finalinde İspanya'ya karşı oynayacak.

HAKIMI İÇİN 60 MİLYON AVRO

PSG, mali daralmaya giden Inter'in yıldızı için bonuslarla birlikte 70 milyon Avro'yu gözden çıkardı. 22 yaşındaki oyuncu Donnarumma gibi 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Daha önce Georginio Wijnaldum'u renklerine bağlayan PSG ayrıca Moise Kean'ın kiralık sözleşmesini bir sezon daha uzatmak için Rafael Benítez'in raporunu bekliyor.