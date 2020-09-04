Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü

04 Eylül 2020 Cuma, 12:34

Olay, saat 02.00 sıralarında Manavgat İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Rabia Çerçi ile Nazif Genç'in içinde olduğu park halindeki otomobile, pompalı tüfekle ateş edildi. Saldırıda Nazif Genç hafif şekilde, Rabia Çerçi ise ağır yaralandı. Genç, yaralı olduğu halde Rabia Çerçi'yi otomobille Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak yapılan kontrolde Rabia Çerçi'nin, hayatını kaybettiği belirlendi. Nazif Genç, tedaviye alındı.



2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Rabia Çerçi'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



CENAZESİ YARIN



Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Çerçi ve ağabeyi Erkan Çerçi, bu sabah cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bir süre yetkililer ile görüşen anne ve ağabey, Antalya dışından akrabalarının geleceğini bildirerek, cenazeyi yarın alacaklarını ifade ettiler.

