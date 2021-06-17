Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekibi çıkardı
Osmaniye'de elleri şişen bir kadının parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Osmaniye'de elleri şişen bir kadının parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Fakıuşağı Mahallesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğü'ne giden bir kadın, elleri şiştiği için yüzüğünü parmağından çıkaramadığını belirterek yardım istedi. Görevliler, ismi açıklanmayan ev kadınının sol el parmağına sıkışan yüzüğü kesme makinesiyle kesti.
Görevliler işlem sırasında oluşabilecek aşırı ısı nedeniyle pet şişe ile su döktü. Kısa sürede çıkarılan yüzük, sahibine teslim edildi.
Video Haberler
- Boğaz'da can pazarı
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- TRT'den maç oynanırken 'Erdoğan' gafı
- TRT maçı fırsat bildi, Kanal İstanbul propagandası yaptı
- Zirve çatlak yarattı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Ahmet Hakan ve SBK ilişkisi hakkında çarpıcı iddia
- TRT spikeri çileden çıktı, o futbolcuları sert eleştirdi
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- O tweet’leri neden şimdi attı?