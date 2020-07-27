Parti Meclisi’nde pazarlıklar tepkiyi azalttı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

İsminin çizilmesi planlanan çok sayıda PM üyesinin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer alması üzerine delegeler geri adım atarak sınırlı sayıda ismin üzerine çizik attı. Kurultayın ikinci gününde PM seçimleri için kıyasıya yarış yaşandı. Kulislerde daha önce birçok PM üyesinin ismini sileceği konuşulan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi delegeleri, yapılan görüşmenin ardından geri adım attı.

Edinilen bilgiye göre, cumartesi akşamı Parti Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı delegelerle görüşerek “Biz sizinle abi kardeş gibiyiz. Hatalarımız olmuş olabilir ama yeni dönemde daha planlı çalışacamızın sözünü veriyorum. Sizlerden bir dönem daha destek istiyorum” dedi.

Salıcı’nın isminin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da anahtar listesinde yer alması üzerine delegeler geri adım atarak PM için destek verdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki delegelerin büyük çoğunluğunun, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Tekin Bingöl ve Muharrem Erkek ismini çizdiği, yerlerine ise Sezgin Tanrıkulu, Rıfat Nalbantoğlu, Hicran Akgün Ceylan ve Erdoğan Toprak gibi isimleri yazdığı öğrenildi.

Tanrıkulu’nun da bölgedeki delegelerden Salıcı için destek istediği kaydedildi. 55 delege ile kurultayda etkili olan İzmir’de ise Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinin belli olmasıyla yapılan görüşmelerin ardından Tuncay Özkan’a yönelik tepkiler olduğu yönündeki iddialara karşın listesinin delinmemesi için büyük oranda destek verildi.

İzmir delegeleri Rıfat Nalbantoğlu, Ednan Aslan, Selin Sayek Böke ve Devrim Barış Çelik gibi illerinden PM’ye aday olan isimlere de destek verdi. İzmir delegeleri Erdoğan Toprak, Gamze Akkuş İlgezdi ve Ahmet Akın gibi isimlere de PM için oy verdi.

İSTANBUL’DA ORTAK KARAR

PM’nin belirlenmesinde kilit öneme sahip olan ve 195 delegesi bulunan İstanbul’da ise Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nun belirlediği isimlere büyük oranda destek çıktı. Yapılan pazarlıklar sonucunda ortak kararla isminin çizilmesi planlanan birçok PM üyesi anahtar listede de yer alınca delegelerin tepkisinden kurtuldu.