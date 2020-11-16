Paşinyan: Karabağ'daki durumun sorumlusu benim, gerekirse mahkemeye çıkarım
Kendisine yönelik istifa çağrıları sorulan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim" ifadelerini kullandı.
Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya ile Karabağ konusunda yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Paşinyan, "Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumlu olduğunu" belirterek, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim" diye konuştu.
'İSTİFA GÜNDEMİMDE YOK'
Ülkede kendisine yönelik istifa çağrılarını ve bu yönde bir adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!