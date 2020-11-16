Paşinyan: Karabağ'daki durumun sorumlusu benim, gerekirse mahkemeye çıkarım

16 Kasım 2020 Pazartesi, 14:36

Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya ile Karabağ konusunda yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Paşinyan, "Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumlu olduğunu" belirterek, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim" diye konuştu.

'İSTİFA GÜNDEMİMDE YOK'

Ülkede kendisine yönelik istifa çağrılarını ve bu yönde bir adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var" dedi.