Pedofiliyi savunan profesörden Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için teşekkür

Elazığ depreminin ardından yaptığı açıklama ile tepki çeken ve pedofiliye karşı yasaları hedef alan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğretim üyesi Bedri Gencer, İstanbul Sözleşmesi kararı nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2021 Cumartesi, 20:16
Pedofiliyi savunan profesörden Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için teşekkür
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Sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı yayımlayan Gencer, "Sonunda toplumun temeli aileyi yıkma peşindeki azgın azınlığın değil,milletin sağduyulu sesi galip geldi. Ailenin idam fermanı İstanbul Sözleşmesi yırtıldı. Artık geleceğimize daha ümitli bakabiliriz. Teşekkürler Sayın Erdoğan" şeklinde not düştü.

Gencer, 'Elazığ'daki depremin ardından afetleri "zinanın yasal olmasına" ve "pedofilinin yasaklanmasına" bağlamıştı.



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