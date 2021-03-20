Pedofiliyi savunan profesörden Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için teşekkür
Elazığ depreminin ardından yaptığı açıklama ile tepki çeken ve pedofiliye karşı yasaları hedef alan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğretim üyesi Bedri Gencer, İstanbul Sözleşmesi kararı nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı yayımlayan Gencer, "Sonunda toplumun temeli aileyi yıkma peşindeki azgın azınlığın değil,milletin sağduyulu sesi galip geldi. Ailenin idam fermanı İstanbul Sözleşmesi yırtıldı. Artık geleceğimize daha ümitli bakabiliriz. Teşekkürler Sayın Erdoğan" şeklinde not düştü.
Gencer, 'Elazığ'daki depremin ardından afetleri "zinanın yasal olmasına" ve "pedofilinin yasaklanmasına" bağlamıştı.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'dan İstanbul sözleşmesi açıklaması
- Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
- Son ankette çok çarpıcı sonuçlar
- Son 72 saatte yaşananlar: Türkiye nereye gidiyor?
- Emekçinin geleceğine darbe
- Naci Ağbal görevden alındı
- Naci Ağbal'ın görevden alınma nedenleri
- KADEM'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshi için açıklama
- Bilsay Kuruç, Kıtlık ekonomisindeyiz
- Boynukalın'dan tepki çeken İstanbul Sözleşmesi tweet'i