Pedro Almodóvar, 2020 yılında en sevdiği filmleri paylaştı

22 Aralık 2020 Salı, 15:57

Pedro Almodóvar



İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar 2020’nin en sevdiği filmlerini açıkladı. Almodóvar’ın listesinde "First Cow", "Never, Rarely, Sometimes, Always" ve "Another Round" gibi filmlerin yanı sıra film yapımcısı Fernando Frias imzalı "I’m No Longer Here" ve yönetmen Jessica Hausner’ın çektiği "Little Joe" gibi yapımlar da yer buldu.

Almodóvar, "I’m No Longer Here"la ilgili olarak "Karşı konulamaz çekiciliğe sahip beklenmedik bir Meksika filmi" dedi. "Harika fotoğrafçılık ve muhteşem film müziğine sahip" diye de ekledi.

Yönetmen, "Little Joe" için de "Onun, Lourdes’tan bu yana, Jessica Hausner’ın en iyi filmi olduğunu düşündüm. Garip olanlar arasında nadir bir eser" ifadelerini kullandı.

Almodóvar’ın en sevdiği filmler şöyle:

"First Cow", Yönetmen: Kelly Reichardt

"The Devil All The Time", Yönetmen: Antonio Campos

"Another Round", Yönetmen: Thomas Vinterberg

"Swallow", Yönetmen: Carlo Mirabella-Davis

"I’m No Longer Here", Yönetmen: Fernando Frias

"Little Joe", Yönetmen: Jessica Hausner

"Never Rarely Sometimes Always", Yönetmen: Eliza Hittman

"The Painter and the Thief", Yönetmen: Benjamin Ree

Kaynak: Beyazperde