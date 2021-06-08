Peker'in işaret ettiği Paramount Hotel'de neler yaşandı? "Otelimize devletin tankıyla girdi"
Sedat Peker'in videosunda işaret ettiği Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Victoria Uras, hotelin Sezgin Baran Korkmaz'a uzanan sürecinde neler yaşandığını anlattı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker son videosunda Paramount Hotel'i gündeme getirmişti. Peker’in, Paramount Hotel ve Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddiaları gündeme yerleşti. Ancak işin konuşulmayan boyutu, otelin SBK’ya nasıl geldiğiydi.
"CİHAN EKŞİOĞLU, OTELİMİZE DEVLETİN TANKIYLA GİRDİ!"
Paramount Hotel'in Sezgin Baran Korkmaz'a uzanan sürecinde neler yaşandı? Hisseler nasıl çalındı? Zanka Tv Sorguluyorum programında Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Victoria Uras, "Cihan Ekşioğlu, otelimize devletin tankıyla girdi!" iddiasında bulundu.
"RAKHİMOV OTELİMİZİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ"
Otellerinin nasıl elden ele geçtiğini anlatan Uras’ın kızı Yasemin Uras, dikkat çeken iddialarda bulundu. Uras,"Kırmızı bültenle aranan, Rus mafyasının parasını aklayan Botır Rakhimov otelimizin üstüne çöktü" ifadelerini kullandı.
Yasemin Uras, babasının ölümündeki şüpheleri, hisselerin nasıl çalındığını, Turan Avcı’nın oteli hiç satın almadığını, Cihan Ekşioğlu’nun Atilla Uras’ın öldüğü gün otele devletin tankıyla girdiğini, Rakhimov’un Sezgin Baran Korkmaz’a olan borcunu ve şu andaki sahibinin de belli olmadığını belirtti.
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