Pele Maradona için ağlıyor
Pele Maradona için taziye mesajı yayımladı.
Brezilyalı efsane futbolcu Pele, Arjantinli Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Pele'nin sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Ne üzücü bir haber. Ben mükemmel bir arkadaşımı, dünya bir efsaneyi kaybetti. Söyleyecek çok şey var ama şimdi Allah ailesine güç versin." ifadeleri kullanıldı.
Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayatını kaybetmişti.
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