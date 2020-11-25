Pele Maradona için ağlıyor

25 Kasım 2020 Çarşamba, 20:49

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, Arjantinli Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Pele'nin sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Ne üzücü bir haber. Ben mükemmel bir arkadaşımı, dünya bir efsaneyi kaybetti. Söyleyecek çok şey var ama şimdi Allah ailesine güç versin." ifadeleri kullanıldı.

Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayatını kaybetmişti.