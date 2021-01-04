Pelosi yeniden Temsilciler Meclisi Başkanlığı’nda
ABD’de Donald Trump ile gerilim yaşayan Demokrat Partili Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na yeniden seçildi. Pelosi konuşmasında, "En acil önceliğimiz, koronavirüsü yenmeye devam etmek olacak. Yeneceğiz" diye konuştu.
ABD'de son 2 yılda Başkan Donald Trump ile yaşadığı gerilim ve tartışmalarla gündemden düşmeyen Demokrat partili Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na yeniden seçildi.
Pelosi, Kongre'deki oylama sonrasında yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalığı nedeniyle 350 bin Amerikalının yaşamını yitirdiğini ve milyonlarca kişinin işini kaybettiğini belirterek önceki nesillerin görmediği büyük sınama ve zorluklar karşısında sorumluluk üstlendiklerini kaydetti. Pelosi, "En acil önceliğimiz, koronavirüsü yenmeye devam etmek olacak. Yeneceğiz" diye konuştu.
BİDEN’A DESTEK VERMESİ BEKLENİYOR
DW Türkçe’nin haberine göre, Kongre'de yapılan oylamada Pelosi, seçimi 209 oy alan Cumhuriyetçi rakibi Kevin McCarthy'e karşı 216 oyla kazandı. 80 yaşındaki Pelosi'nin, Kongre'de kan kaybeden Demokrat çoğunluğu bir arada tutmaya çalışması ve 20 Ocak'ta Başkanlık görevini devralacak olan Demokrat partili Joe Biden'ın koronavirüsle mücadele ve ekonomiyi canlandırma önlemlerine tam destek vermesi bekleniyor.
GÖREVİ ÜSTLENEN İLK KADIN
Nancy Pelosi, 2007-2011 yılları arasında da Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinde bulunmuş, bu görevi üstlenen ilk kadın olmuştu.
Temsilciler Meclisi Başkanı, Başkan ve Başkan Yardımcısının ardından Amerikan siyasi protokolünün üç numaralı ismi konumunda bulunuyor ve iki yıllığına seçiliyor. Kasım ayındaki seçimlerle yenilenen Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar ellerindeki çoğunluğu korumuş ancak sandalye kaybına uğramıştı.
Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'da ise Cumhuriyetçilerin ellerindeki çoğunluğu koruyup korumayacağı, Başkanlık seçim sonuçlarına Georgia eyaletinde yapılan itirazın resmen sonuçlanması sonrasında belli olacak.
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