PEN ‘Ayın Kitabı’: Adalet Ağaoğlu’nun tüm yapıtları
PEN Yazarlar Derneği geçen hafta hayata veda eden Adalet Ağaoğlu’nun tüm yapıtlarını Ayın Kitabı seçkisine aldı.
PEN Yazarlar derneği tarafından yapılan Ayın Kitabı açıklaması şöyle:
“Bazı yapıtlar bazı tarihlerle, dönemlerle yaşıttır. Onlar yaşadıkça yapıtlar da yaşar. Hatta bazen o dönemler, kurumlar, yapılar yok olur, yapıtlar var olmayı, yaşamayı sürdürür. Cumhuriyet sözcüğünü görünce, nedense tüyleri diken diken olan ve cumhuriyet romancısı, cumhuriyet kadını, cumhuriyet belleği gibi kavramların Adalet Ağaoğlu için söylenmesini ‘fiyasko’, ‘yanlış’, ‘ucuzluk’ ve ‘hazin’ sözcükleriyle niteleyenlerin anlayamadığı, anlamak istemediği şey budur. Cumhuriyet eleştiriyle var olur, cumhuriyet olur, demokrasiye kavuşur. Adalet Ağaoğlu’nun, özellikle “Ankara’nın Adalet’i “olması da, başlıca iki kadın, Doçent Aysel ve Tezel karakterleri üzerinden, Cumhuriyet serüvenine bakışları, eleştirileri, tartışma ve değerlendirmeleri nedeniyledir. Cumhuriyetin daha da cumhuriyet olması, demokrasiyle güç, anlam ve bütünlük kazanması için yazan, çizen, çalışan, üreten her kadın, cumhuriyet romancısıdır, cumhuriyet kadınıdır, cumhuriyet belleğidir. Behice Boran da, Sevgi Soysal da, Necmiye Alpay da, Adalet Ağaoğlu da.
Cumhuriyet edebiyatımızı “Dar Zamanlar”da da yetkinliğe ulaştıran sevgili Adalet Ağaoğlu’nun roman, öykü, oyun, günlük, deneme, mektup, tüm yapıtlarını Temmuz için 'Ayın Kitabı' seçtiğimizi bildirmekten onur duyarız.”
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