Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ye ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda, aralarında el yapımı patlayıcıların da bulunduğu mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, komandolar tarafından tespit edilen sığınak ve mağaralarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda 10 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 EYP düzeneği, 4 havan mühimmatı, 1 havan nişangahı, 2 RPG-7 sevk fişeği, 81 mühimmat kovanı, 1 dürbün, 1 telsiz, 1 güneş enerjili power bank, 1 hilti, 1 dört bölmeli komuta çadırı ve 800 litre akaryakıt ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.
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