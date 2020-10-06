Pentagon’da koronavirüs alarmı!
ABD Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Cahrles Ray’in koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurmasının ardından, Pentagon’da alarm verildi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ordu komutanının kendilerini karantinaya aldıkları belirtildi.
ABD Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Cahrles Ray, koronavirüse yakalandığını duyurdu. ABD Sahil Güvenlik’inden yapılan açıklamada, “ABD Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Cahrles Ray’in, koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi hafif semptomlar gösteriyor” ifadeleri kullanıldı. Ray’in koronavirüse yakalanmasının ardından, Pentagon’da alarm verildi. ABD medyası, aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in de bulunduğu çok sayıda üst düzey ordu komutanının kendilerini önlem olarak karantinaya aldıklarını duyurdu.
CHARLES RAY TOPLANTILARA KATILDI
ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Komutan Yardımcısı Ray'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve diğer üst düzey askeri liderlerle görüşmek üzere geçen hafta Pentagon'da bulunduğunu biliyoruz. Bazı toplantı katılımcıları diğer Servis Şeflerini de içeriyordu. Ek temas takibi yapıyor ve uygun önlemleri alıyoruz” denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Didim'in altın arazisi Acun için mi hazırlanıyor?
- Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
- Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi
- Milli Piyango’da skandal!
- Erdoğan'dan askeri öğrencilerle ilgili sürpriz talimat
- Katar Kraliyet Ailesi için saray yapılıyor
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- AKP'den ilk Ali Edizer açıklaması
- Jinekolog 17 kadını kendi spermleriyle hamile bıraktı
- Saray'da MHP ayarlı yeni sistem hazırlıkları
Video Haberler
- Veteriner önündeki dana görüntüleri, büyük ilgi gördü
- Malatya’da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Uçakta maske kavgası kamerada!
- Bodrum'da heyecanlı anlar... Cep telefonuyla görüntülend
- Süleyman Soylu'nun gözyaşları
- Esra Erol'da yine rezalet! Konuktan şoke eden sözler
- Acil serviste koronavirüs paniği!
- İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Koronavirüsü hiçe saydılar! 545 bin lira ceza kesildi
En Çok Okunan Haberler
- Didim'in altın arazisi Acun için mi hazırlanıyor?
- Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
- Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi
- Milli Piyango’da skandal!
- Erdoğan'dan askeri öğrencilerle ilgili sürpriz talimat
- Katar Kraliyet Ailesi için saray yapılıyor
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- AKP'den ilk Ali Edizer açıklaması
- Jinekolog 17 kadını kendi spermleriyle hamile bıraktı
- Saray'da MHP ayarlı yeni sistem hazırlıkları