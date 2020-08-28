Pera Film gösterimleri, 'Göz Hizası' ile yeniden başlıyor
Pera Film’in 5Harfliler iş birliğiyle düzenlediği "Göz Hizası" film programı, pandemi nedeniyle ertelenen gösterimlerine kaldığı yerden devam ediyor.
"Jeanne Dielman, Commerce Rıhtımı, 23 numara, 1080 Brüksel"
5Harfliler’in editörlerinden Suna Kafadar küratörlüğünde hazırlanan seçki, hayatını dilediği gibi yaşamaya gayret eden, bunun için bedeller ödemiş kadınların hikâyelerine ve hayat kesitlerine odaklanıyor.
'GÖZ HİZASI'NDAN BAKAN YAPIMLAR
Büyük çoğunluğu kadın yönetmenlerin filmleri ile kadın sanatçıların video çalışmalarından oluşan "Göz Hizası" seçkisi, Türkiye ve dünyadan farklı kuşakları bir araya getiriyor.
"Sfenks'in Bilmeceleri"
Seçki kapsamında gösterimler boyunca, Belçikalı yönetmen Chantal Akerman'ın filmi "Jeanne Dielman, Commerce Rıhtımı, 23 numara, 1080 Brüksel", İngiltere'nin önemli avangart yapımlarından biri olan "Sfenks'in Bilmeceleri", Melisa Önel’in "Ben ve Nuri Bala" adlı belgeseli ve Çiçek Kahraman’ın "Bütün Mahalleli Duysun" adlı videosu gibi birçok çalışma izleyiciyle buluşacak.
Programda yer alan filmler, 3-19 Eylül 2020 tarihleri arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilecek.
"Bütün Mahalleli Duysun"
?Gösterim programı ise şöyle:
3 Eylül Perşembe
18.00 Tombala (8') + Bütün Mahalleli Duysun (5') + Almanca Şarkı (5') + Ben ve Nuri Bala (42’)
Raffle (8') + Everybody Hear Me Out (5') + German Song (5') + Me and Nuri Bala (42')
11 Eylül Cuma
18.00 Sfenks'in Bilmeceleri (92’)
Riddles of the Sphinx (92’)
13 Eylül Pazar
13.00 Jeanne Dielman, Commerce Rıhtımı, 23 numara, 1080 Brüksel (202’)
Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (202’)
16 Eylül Çarşamba
18.00 Mesafe Ölçümleri (16’) + Kadının Sessiz Dikişi (’10) + Yalnız Edimler #4 (‘8) + Yalnız Edimler #6 (11’)
Measures of Distance (16') + Her Silent Seaming (10') + Solitary Acts #4 (8') + Solitary Acts #6 (11’)
19 Eylül Cumartesi
15.00 Sfenks'in Bilmeceleri / 92’
Riddles of the Sphinx (92’)
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