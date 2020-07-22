Pera Film’den ‘İnsanın Ölçüsü’

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:15

Pera Müzesi Film Programları, müzenin kalıcı ve süreli sergilerinden ilhamla oluşturduğu seçkilere yeni bir temayla devam ediyor. “İnsanın Ölçüsü” adlı program, Pera Müzesi’nin birinci katında ziyaretçilerle buluşan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu sergisinden yola çıkılarak oluşturuldu.

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri sergisi, MÖ 2000’den günümüze, yaklaşık dört bin yıl boyunca Anadolu coğrafyasında kullanılmış, kullanıldıkça dönüşmüş, ölçüldükçe standartlaşma sürecine dahil olmuş ağırlık ve ölçü aletlerine ev sahipliği yapıyor. Sergiden ilhamla hazırlanan film programında yer alan belgesel ve video işler ise ölçme ve tartma pratiklerimizin köklü geçmişine ışık tutmayı amaçlıyor. “İnsanın Ölçüsü”, Covid-19 salgını sonrasında “normal” algımızın yeniden şekillendiği ve standartlarımızın dışında pratiklere yöneldiğimiz bu günlerde, evrensel standartların ilk formları olan ağırlık ve ölçülerin gelişimini ve değişimini ele alıyor.





BİLİM, GÜNDELİK YAŞAM VE SANATTA AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER

Tarih boyunca kullanılmış ağırlık ve ölçülerin günlük yaşamımızdaki ve bilimdeki yerine dair ilginç görüntülerin yer aldığı seçki, izleyicilere, Londra İl Meclisi Ağırlık ve Ölçüler Dairesi’nin çarşı teftişlerinden geleneksel cam kâğıt ağırlığı üretiminin püf noktalarına kadar çok farklı konularda bilgi edinecekleri bir program sunuyor. “Hassasiyet: Her Şeyin Ölçüsü” adlı seride, İngiliz matematikçi ve popüler bilim kitapları yazarı Marcus du Sautoy, uluslararası kabul görmüş 7 ölçü birimini, yani zaman, uzunluk, kütle, parlaklık, akım, sıcaklık ve molün tarihi, bilimi ve medeniyetimizi nasıl şekillendirdiğini hem modern hem antik deneylerden yararlanarak anlatıyor. “İnsanın Ölçüsü” programında ayrıca, geçtiğimiz yıllarda Pera Müzesi’ne konuk olan sanatçılar Katherine Behar ve Nicola Lorini’nin ağırlık ve ölçü temalarına dokunan video işleri de çevrimiçi ortamda yeniden izleyiciyle buluşuyor.

İnsanın Ölçüsü film programı 24 Ağustos’a kadar Pera Müzesi web sitesi üzerinden izlenebilir.



