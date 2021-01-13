Pera Film’den ‘Minyatür 2.0’ sergisine özel çevrimiçi program: ‘İçeri Adım, Dışarı Adım’

13 Ocak 2021 Çarşamba, 09:40

Programdaki filmler Pera Müzesi’nin internet sitesi üzerinden 24 Ocak’a kadar izlenebilecek. Filmlere yalnızca Türkiye’deki izleyicilerin erişimi olacak.

Minyatürden yola çıkan eserlerdeki farklı yaklaşımları ve ortak prensipleri açığa çıkaran “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” sergisi, Türkiye, İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi farklı ülkelerden 14 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Sergide yer alan sanatçıların ortak noktasını, dünyaya minyatür aracılığıyla bakmaları oluşturuyor.

“İçeri Adım, Dışarı Adım” başlıklı program ise, sanatçıların sergide minyatürü kullanarak işaret ettiği konuların izini süren, hikâyelerine hem içeriden hem de dışarıdan bir gözle bakmaya çalışan üç filme yer veriyor.

Programda; 14 kadın yönetmenin “Yönetmen her şeyi bilmek zorunda mıdır?”, “Bir film nasıl yapılır?”, “Tekniği erkekler daha mı iyi bilir?” gibi sorular üzerinden Türkiye sinemasında kadın sinemacı olmayı ve kadın olmayı anlattıkları, yönetmenler Su Baloğlu ve Merve Bozcu’nun çektiği “Onun Filmi”, Ali Kemal Çınar’ın ikinci uzun metraj çalışması olan ve 30 yaşına geldiğinde bir kadına dönüşeceğini öğrenen bir gencin hikâyesini anlatan “Gizli” adlı filmi ve Doğa Kılcıoğlu’nun çektiği, Esra Erol’un bir fenomene dönüşmüş programının kamera önü ve arkasından kesitler sunarken lafı dolandırmayan ve yalnızca gerçeği gösteren “Kamerayla İzdivaç” adlı ödüllü belgeseli yer alıyor.