Perakende satış hacmi geriledi

13 Temmuz 2021 Salı, 14:30

TÜİK mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,2 azaldı.

Satış hacmindeki yıllık değişime bakıldığında ise sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 39, otomotiv yakıtı satışları yüzde 28,5 arttı.

CİRO AYLIK YÜZDE 4,7 AZALDI

TÜİK verilerine göre, perakende ciro da mayıs ayında geriledi. Cari fiyatlarla perakende ciro mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,1 geriledi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 49,2 OLDU

TÜİK verilerine göre, cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 62,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 60,2 arttı.