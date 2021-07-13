Perakende satış hacmi geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, perakende satış hacmi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 azaldı.
TÜİK mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,2 azaldı.
Satış hacmindeki yıllık değişime bakıldığında ise sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 39, otomotiv yakıtı satışları yüzde 28,5 arttı.
CİRO AYLIK YÜZDE 4,7 AZALDI
TÜİK verilerine göre, perakende ciro da mayıs ayında geriledi. Cari fiyatlarla perakende ciro mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,1 geriledi.
YILLIK ARTIŞ YÜZDE 49,2 OLDU
TÜİK verilerine göre, cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 62,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 60,2 arttı.
Video Haberler
- Ağ ve misinalardan kurtarılıp denize bırakıldı
- İstanbul'daki 'tehlike'yi açıkladı! Uzmanı uyardı
- Düğüne giden minibüs kaza yaptı! Yaralılar var
- ABD’de göllere havadan binlerce balık bırakıldı
- Canlı yayında cinayet gibi kaza! Çarpıp kaçtı
- Alkollü sürücü, sıkıştığı yerden bir saatte kurtarıldı
- Beni hatırladın mı? deyip böyle saldırdı!
- “Kokuyorsun” dedi diye kalbinden bıçaklandı
- Danilo şefin tatil keyfi
- Yaban hayatı fotokapanlara takıldı
En Çok Okunan Haberler
- ABD'li rapçi canlı yayında öldürüldü!
- Erdoğan bayram tatili süresini açıkladı
- Yunanistan'dan büyük skandal!
- Sır perdesi aralandı: 'Bazı alıcılar AKP'li'
- 'Bataklık'tan geriye kalan '5 milyon dolar'
- Son tanık da yaşamını yitirdi!
- Seksenler dizisi için yeni karar
- Devlet Bahçeli'ye Süleyman Soylu şoku!
- Terkoğlu'ndan tehditlere yanıt
- İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Herzog kimdir?