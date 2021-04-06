Perakendede çalışma biçimi değişiyor, part time dönemi başlıyor

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

Eve kapanmalarla patlayan online satışlar, kapanan AVM’ler nedeniyle ciro yapamayan mağazalar istihdamı da vurdu. Türkiye’nin alanında en büyük yerli yatırımlarından Sportive’in genel müdürü ve aynı zamanda Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Selgur, “Zaman ve mekân kavramı bitti. Perakendede artık 9/6 mesaisi bitiyor, part time ve freelance öne geçiyor” diyor. Selgur’la yeni dönemi konuştuk.

- Salgın, birçok alanda büyük bir değişimi başlattı. Ne yaptınız bu süreçte?

Salgının başında ilk olarak çalışanlarımızın sağlığını düşünerek mağazalarımızı kapattık. Home office düzenine geçtik. Bu durumda bazı koltukların, görevlerin mesai gerektirmediği ortaya çıktı. 2021’in ikinci yarısı yeni döneme başlayacağız, ağırlıklı olarak part- time ve freelance çalışma gündemde. Bu akım sektörde süratle gelişecek. Tam mesainin artık anlamı yok. Ofis açık olacak ama bu oran yüzde 25’i geçmeyecek.

- Satış kanallarında online mı öne geçecek? Mağazalar için ne düşünüyorsunuz?

Dijital satış ciromuzun yüzde 20’sini buldu. Geçen yıl sadece yüzde 8’di. Yenilenen düzen hem online hem mağaza yani çok kanallı olacak. Mağazalar bu süreçte büyük dönüşüm yaşayacak. Tüketici, deneyim yaşayacağı mağazalar isteyecek.

KRİZ, MASTER TEZİ GİBİ

- Bir CEO olarak sizin hayatınıza nasıl yansıdı bu değişim? Nasıl yönetiyorsunuz bu süreci?

Bu süreçte hepimiz durduk ve gözlemledik. Dördüncü viteste yaşıyordum. Artık zaman ve mekân kavramımız kalmadı. İş seyahati diye bir kavram kalmadı. 9-6 diye bir dünya yok artık. Bu süreç bize de hızlı dönüşüm için imkân verdi. Hızlı kriz yönettik. Finansallarda yılı iyi kapattık. Türkiye’de iş dünyası krizi iyi bilir. Ama bu global, bambaşka bir krizdi, finansal olarak yönetmek bir master tezi gibi oldu.

- Çalışan sayınız değişti mi?

Merkezde 87, mağazalarda 247 çalışan vardı. Sahada 30 kişi kaldı. Üniversite öğrencileri vardı, ayrıldı gittiler, ters göç oldu. İstanbul’un nüfusu ilk defa azaldı. Kapanma, istihdam açısından çok üzücü. Yeni elemanlar alacaktık. Bakıyoruz.

- Mağaza sayınız azaldı mı? AVM’lerle sıkıntı sürüyor mu?

Pandemi öncesinde zaten bir yapılanma içindeydi tüm perakendeciler. Biz de 27 mağaza kalmıştık. Zaten kapatmıştık. AVM’lerle kira müzakereleri yapıyoruz. Bu durumun sürdürülebilirliği yok. Kiralarda köpük var dı. Bu süreci karşılıklı anlayışla geçiyoruz. Sonunda doğal seleksiyon olacak.

KÖSELE AYAKKABIYA DÖNMEK ZOR

- Dünyada yeni trendler neler?

Pandemi ile birlikte sağlık hiç olmadığı kadar öne geçti. Spor yapmak bir trenddi ama şimdi hepimiz biliyoruz ki bağışıklık sistemini güçlendirmek için zorunluluk. Yaşayarak öğrendik. Giyim trendleri de spora döndü. Beyaz yakalılar artık ayakkabı olarak sneaker giyiyor, köseleye dönmek çok zor. ABD’de ocak ayında kısmi açılmaya başladı. En hızlı büyüyen sektör spor kategorisi oldu. Teknoloji ekside. İnsanlar teknolojik marketlere online alıştı.